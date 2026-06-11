《選罷法》高虹安條款協商破局 立院明恐上演表決戰

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立法院朝野黨團協商《公職人員選舉罷免法》第26條條文修正草案。張綵茜攝



立法院長韓國瑜今（6/11）針對《公職人員選舉罷免法》第26條修正草案，召集朝野黨團協商。修正草案因涉及受緩刑宣告、易科罰金及社會勞動等易刑處分者的參選資格，遭外界質疑是為因誣告案定讞的新竹市長高虹安「量身定做」掃除參選障礙，因此引發朝野攻防。最終協商未能達成共識，因已屆一個月協商冷凍期，最快明天將訴諸表決。

立法院內政委員會日前初審通過《選罷法》修正草案，朝野對於受緩刑宣告者得參選已大致形成共識，但在第26條第9款部分，民眾黨立院黨團主張將易科罰金、易服社會勞動等易刑處分者納入可參選範圍，並堅持保留條文內容，因此全案送交朝野協商。韓國瑜今召集協商，民進黨團總召蔡其昌未出席今日協商。

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民進黨立院黨團書記長范雲質疑，包含社會普遍擔憂此次修法是為特定人士量身打造，以及修法內容與現行法律規範可能出現不一致情況，恐造成選務執行上的混亂，因此民進黨團不支持現行版本。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄則直言，修法時機點「實在太怪」，外界自然會質疑是否與特定個案有關。他說，若民眾黨認為修法確實符合社會公益，就應清楚說明修法目的，再交由社會大眾檢驗，而非讓外界對修法動機產生疑慮。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄。李政龍攝

對此，民眾黨立委許忠信強調，修法絕非針對特定人士，而是希望藉由此次修正導正社會認知，讓犯較輕罪責、經法院准予易刑處分的人，同樣保有參與選舉的權利，以落實憲法保障人民參政權與選舉權的精神。

范雲強調，本案核心在於如何界定參選資格，只要符合公平、一致原則，朝野並非不能討論適度放寬規定。她建議，若要推動修法，應待今年9月4日參選登記截止日後再完成三讀，以避免外界對修法目的產生聯想。

因朝野黨團未能獲得共識，韓國瑜最後宣布，各黨團溝通後仍未達成共識，後續將依議事規則送交院會處理。最快明天可於院會中處理，恐上演表決戰。

民眾黨立委許忠信。李政龍攝

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