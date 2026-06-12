選罷法「高虹安條款」三讀通過遭疑為高虹安參選開後門解套 高這樣回

選罷法第26條「高虹安條款」三讀通過遭疑為高虹安參選連任開後門解套，高虹安今回應。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕立法院今天針對選罷法26條第9款被外界稱是「高虹安條款」進行修法、且表決三讀通過，遭疑是幫新竹市長高虹安解套，讓她得以參與2026年縣市長選舉。高虹安透過市府回應，參政權是憲法保障的基本權利，任何限制都必須符合必要性與比例性。

目前《選罷法》的相關規定，各黨認為在適用上出現「過度限制參政權」的疑慮，因此都有提出不同版本，才會有修法的討論。高虹安稱她也曾經擔任過立委，立法院任何討論，都是回到制度本身，不會是針對任何個人。

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