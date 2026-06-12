選罷法「高虹安條款」三讀通過 新北土城區議員黃永昌確定可爭取連任

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國民黨新北市第8選區議員黃永昌(右二)確定可參選連任，同黨議員江怡臻(左三)已宣布不參選連任。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕立法院會12日三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，排除「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者」的候選人消極資格限制；另增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人，此被稱為「高虹安條款」通過，連帶使得新北市第8選區土城、樹林、三峽、鶯歌區議員黃永昌得以競選連任，對後續選情影響值得觀察。

新北市第8選區原本應選10席，但今年土樹三鶯區因人口變動，議員席次減少1席，變成9席，原本對競選連任的現任議員帶來更大的競爭壓力，但日前藍營議員江怡臻宣布不再競選連任，對選情發展投下震撼彈。

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黃永昌先前因助理費案遭判緩刑3年，依公職人員選罷法規定，緩刑期間不得參選，黃永昌為此改推兒子黃承鋒，想爭取民眾黨提名投入選戰，不料黨內初選失利，只好再擬由黃本人出馬。

立法院會12日三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，依此「高虹安條款」通過影響所及，黃永昌確認可參選連任，加上江怡臻宣布不選，黃連任之路增添不少勝算。

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