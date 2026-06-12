選罷法「高虹安條款」三讀通過！本人回應：勿過度政治解讀、帶風向

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針對立法院今天（12日）三讀通過《選罷法》修正案遭質疑是為其解套，新竹市長高虹安回應，盼外界勿過度政治解讀、帶風向。（資料照片／新竹市府提供）

藍白今天（12日）在立法院會聯手通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，遭外界解讀是在替有意爭取連任的新竹市長高虹安解套。對此，高虹安今下午回應，人民參政權是憲法保障的基本權利，相關限制應符合比例原則，自己尊重立法院修法決議，並呼籲外界勿過度政治解讀、帶風向。

高虹安因誣告案二審被判處有期徒刑6月，但可經檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監。民眾黨團便提案修法主張放寬易服社會勞動者參選資格，遭質疑是為高虹安量身打造，該案並於今天立法院會三讀通過，引起各界關注。

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對此，高虹安今下午受訪表示，人民參政權是憲法保障的基本權利，任何額外限制都應符合必要性與比例原則。這次修法過程中，立法院朝野各黨均針對《選罷法》第26條相關規定提出不同版本討論，主要是認為現行規定對人民參政權的限制有不符合比例原則與必要性的疑慮。

高虹安表示，自己尊重立法院經討論後所做出的修法決議，她曾擔任立法委員，了解立法院每項修法都是針對一般性、通案性的規範，而非針對特定個人，只要符合相關資格的國人都將適用於該法規。

高虹安接著說，各黨派之所以提出包括緩刑、刑度等不同修法版本，都是因為認為現行《選罷法》第26條對人民參政權出現「過度限制參政權」的疑慮，因此提出不同版本，才會有修法的討論。最後，她也呼籲外界不要過度政治解讀，不要以選舉語言帶風向，應回歸正常修法討論看待此事。



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