選罷法「高虹安條款」三讀通過！ 綠新竹市長參選人怒斥：因人設事

民進黨新竹市長參選人莊競程。 圖：翻攝自莊競程臉書

[Newtalk新聞] 立法院今（12）日舉行院會，而被稱為「高虹安條款」的《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，在稍早院會藍白人數優勢下，順利三讀通過。這讓先前因誣告案遭判6月有期徒刑的新竹市長高虹安，可以順利投入年底新竹市長選舉拚連任。對此，民進黨新竹市長參選人莊競程批評，這樣的修法方式，說穿了就是「因人設事」。

莊競程指出，修法後，緩刑、易服社會勞動者皆可參選，社會各界心知肚明，當前全台最迫切需要這項修法結果的人，答案只有一個，就是高虹安。若高虹安真相信自己的清白、相信最終能在司法程序中獲得有利結果，根本沒有必要急於推動如此修法；正因對司法判決缺乏把握，才會急著將手伸進立法院，透過藍白聯手修法，替自己的官司尋找解套空間。

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他質疑，藍白立委為了替高虹安解套，不惜下修民選公職人員的參選門檻，犧牲台灣社會對政治人物最基本的要求，這樣真的值得嗎？立法院的職責，本應是為國家建立更完善的制度，修法也應基於公共利益，而非為特定個人的政治需求量身打造。當法律開始因某個人、某個案件而被修改，不僅使立法失去公平性，更將破壞人民對司法獨立的信任。

莊競程呼籲，立法權不應成為個人規避責任的工具，更不能淪為干預司法的手段。他強調，藍白之所以即使破壞法治、破壞民主，也要全力護航高虹安，理由很簡單，就是為了協助高虹安市長連任，而且他們有恃無恐。

莊競程強調，新竹市不是誰的禁臠。高虹安任內建設停滯、爭議不斷，直到選舉將近才開始開出福利支票，這些，新竹市民都看在眼裡。他表示，自己相信新竹市民重視的是公平、公正與負責任的政治。再多量身打造的修法，都無法掩蓋施政不及格的成績單；再多政治操作，也無法取代人民最終的判斷。

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