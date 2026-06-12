選罷法「高虹安條款」過關 林淑芬怒轟藍白委：超速仔

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立法院三讀通過選罷法修正，林淑芬當場開飆藍、白多名立委「超速仔」。圖／東森新聞





立法院今（12）日三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，仍可登記參選。由於新竹市長高虹安日前因案遭判刑6月，並可聲請易服社會勞動，修法從提出之初便被外界質疑是替高虹安爭取連任解套，因此被稱為「高虹安條款」。

藍白黨團今日在院會共同提出再修正動議，將條文修為「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，最後在國民黨、民眾黨聯手下，以57票同意、48票反對完成三讀。換句話說，修法後若政治人物遭判緩刑或可易服社會勞動條件者，將不再被列入限制參選範圍。

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這次修法也同步增訂，曾犯《詐欺犯罪危害防制條例》之罪，經有罪判決確定者，不得登記為候選人。藍白陣營主張，修法是為了兼顧憲法保障的參政權，避免較輕罪責者被過度排除在政治參與之外；但民進黨則批評，修法時間點與內容都高度對應高虹安個案，根本是因人設事。

表決後，議場內爆發激烈衝突。民進黨立委林淑芬當場走到藍白立委席次前開罵，怒轟包括民眾黨立委許忠信在內的藍、白立委是「白賊」、「臭卒仔」（超速仔）、「毫無擔當」，質疑民眾黨明明是替高虹安解套，卻不敢公開向社會承認。

林淑芬批評，如果民眾黨真認為修法符合憲法保障參政權精神，就應該大方說清楚，而不是一邊否認與高虹安有關，一邊又在高虹安遭判刑後迅速推動修法，甚至拿起看板白委做的「暴力芬」看板，怒指：「我投反對，你們投贊成」，質疑這種立法方式傷害法律公平性，也讓外界更難相信修法不是為特定政治人物量身打造。

對此，民眾黨也發出聲明，認為修法目的是保障人民參政權，不應把制度改革簡化成特定個案。國民黨立委也主張，對於過失或較輕微犯罪，若法院未褫奪公權，就不應再以選罷法過度限制參選資格。

面對林淑芬接連開轟，現場多名民眾黨立委並未正面回應。媒體鏡頭拍下，有人低頭翻閱提案資料，有人冷眼對看，也有人滑起手機，與林淑芬火力全開的畫面形成強烈對比。

林淑芬開罵藍白多名立委「超速仔」。圖／東森新聞

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