選美皇后回鄉心善舉！卑南族南秀圓人美更心善 領鎮海獅子會送米暖寒冬

▲卑南族女兒南秀圓化身「國際親善大使」，歲末暖心捐米助原民家庭。

卑南族女兒人美心善！國際旅遊夫人南秀圓領軍 鎮海獅子會攜手政壇新秀寒冬送米

【記者 王苡蘋／高雄 報導】人美心更善！擁有多項國際選美頭銜、同時也是卑南族女兒的國際獅子會300E-5區高雄鎮海獅子會會長南秀圓，於2月1日（週日）晚間的歲末聯歡晚會上，展現了「國際親善大使」的溫暖風範。她代表全體獅友，將愛心化為實際的白米物資，捐贈予本市原住民家庭，並由多位備受矚目的政壇潛力新秀代表受贈，場面溫馨感人，為寒冬注入一股暖流。

廣告 廣告

▲鎮海獅子會歲末聯歡，南秀圓以愛心物資傳遞社會溫情。

選美皇后回饋鄉里 卑南族女兒展現大愛

這場假來來海鮮餐廳自強店舉辦的晚會，現場冠蓋雲集。第四屆（2025-2026）會長南秀圓獅姐無疑是全場焦點，她不僅曾榮獲**「國際旅遊夫人」與「國際親善大使」等殊榮，更是一位以身為卑南族**為榮的原鄉女兒。

南秀圓會長致詞時表示，過去在國際舞台上爭取榮耀是為了展現自信與美，而接任獅子會會長則是為了實踐「服務人群」的使命。她感性地說：「身為卑南族的女兒，看到族人在都會區打拚或在原鄉生活面臨挑戰時，心裡總是多一份牽掛。這次能結合獅子會的力量捐贈白米，不僅是物資的分享，更是一份家人般的關懷。」

高市政壇新秀齊聚 落實公益最後一哩路

本次捐贈儀式展現了民間社團與在地服務團隊的緊密連結。為了確保愛心物資能精準送達需要的原住民鄉親手中，受贈方陣容堅強，由黃仁立委及宋紹銘處長率領服務團隊、盧縣一立委及李明宗主任與特助葛姵瑩以及國民黨高雄市黨部柯主委、林榮昊副主委、原住民工作會蔣昌明會長率領黨部同仁共同代表接受並協助發放。

值得關注的是，宋紹銘、葛姵瑩等兩位代表，長期深耕基層、奔走於原鄉與都會部落之間，服務口碑紮實。

地方政壇盛傳，這幾位實力派戰將極有可能代表國民黨角逐2026年高雄市議員席次。他們此次親自出席力挺南秀圓會長的公益義舉，不僅是對鎮海獅子會的肯定，也展現了未來攜手造福地方的強大合作動能。

歲末聯歡溫情洋溢 傳遞社會正能量

李明宗主任代表受贈方致詞時指出，南秀圓會長「人美心善」，以具體行動關懷族人，這份來自「自己人」的溫暖格外珍貴；而民間社團的資源挹注，更是補足政府社福缺口的重要力量。

晚會活動內容多元，除隆重的公益儀式外，亦安排精彩表演與獅友聯誼。鎮海獅子會自成立以來，持續在公益捐血、弱勢扶助及教育關懷等領域深耕。在全場熱烈的掌聲中，南秀圓會長與嘉賓們期許將這份愛擴散至社會角落，讓更多弱勢家庭在歲末之際，感受到來自社會大家庭的支持與希望。（圖╱記者王苡蘋翻攝）