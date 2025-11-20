選美18年！ 菲律賓佳麗曾在比賽跌倒 不怕出醜挑戰環姐
2025年的菲律賓環球小姐「馬納洛」，曾在選美比賽中跌倒，但她重新站起來，勇氣讓全場觀眾驚嘆。28歲的她，正在挑戰全球最高榮譽的環球小姐大賽。馬納洛參加選美比賽18年，對她而言這不只是最後一次參賽，更是人生一個章節的完美收尾，希望能為菲律賓爭光。
2025年的菲律賓環球小姐「馬納洛」展現出選美佳麗面對挫折的堅韌精神，即使在比賽中跌倒，她仍優雅地站起，贏得全場觀眾的驚嘆與肯定。這位28歲的選手，經歷18年選美生涯，將在即將到來的環球小姐大賽中代表菲律賓挑戰全球最高榮譽。對馬納洛而言，這不僅是她最後一次參賽，更象徵著她人生中一個重要章節的完美收尾，她希望能為自己的國家爭光。
在選美界，跌倒被視為最可怕的惡夢，但馬納洛的重新站起，展現出非凡的勇氣，讓觀眾為之驚呼。她優雅起身的姿態，也成為她贏得2025年菲律賓環球小姐桂冠的關鍵之一。馬納洛表示，每當她在人生中跌倒時，都會確保自己能更強勢地站起來。現在，她已準備好要把環球小姐的皇冠帶回家了。
作為28歲的菲律賓環球小姐，馬納洛的下一站將是代表菲律賓挑戰被稱為「超級盃」的環球小姐大賽。她分享了自己參加選美的初衷，當時有人告訴她，只要拿下冠軍就能免除一年的學費。從10歲開始參加選美比賽，至今已有18年的經驗。馬納洛來自一個貧窮的家庭，由祖母辛勤扶養長大，她透過獎學金和參加選美比賽來支付自己的學費。在祖母過世後，她更加希望能為祖母拿下環球小姐的榮耀。
在比賽中，馬納洛身穿色彩繽紛的粉綠服裝，配戴金綠色的皇冠頭飾，展現菲律賓傳統服飾的魅力。無論是泳裝展示，還是穿著銀黑金邊亮片禮服，她的每一步都吸引了眾人的目光。菲律賓環球小姐總裁兼執行長Jonas Gaffud強調，所謂走秀不僅是在伸展台上行走，更是關於選手的自信以及在舞台上散發的光芒。
作為環球小姐，馬納洛不只需要出席參賽，還要為國家拍攝旅遊影片，履行贊助商的合約。身為國家代表，她的一舉一動都需要謹慎。馬納洛表示，這是她最後一次參加選美比賽，她想把它當成人生中一個章節的完美結束。來自不富裕家庭的她，如今能代表國家參賽，成為希望的象徵，對她來說意義重大。她希望能在選美生涯的最後一段路上，為菲律賓爭得榮耀。
