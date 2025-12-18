選舉不是政治運作政治交換 徐欣瑩正式宣布參選新竹縣長

立委徐欣瑩18日正式宣布參選新竹縣長。（圖：徐欣瑩臉書）

已表態參加國民黨新竹縣長黨內初選的立委徐欣瑩，今天（18日）正式宣布將投入2026年新竹縣長選舉。徐欣瑩表示，決定參選新竹縣長並非一時衝動，而是長期來自地方鄉親的期待、請託與責任召喚。在 AI 時代來臨、地方治理面臨全面轉型的關鍵時刻，新竹縣需要前瞻而穩健的治理者，選擇回應鄉親的聲音，挺身而出。

徐欣瑩被視為最能延續藍營繼續執政的選將。（圖：徐欣瑩提供）

徐欣瑩指出，新竹縣正處於重要的轉折階段。這裡擁有全台最關鍵的科技產業聚落之一，卻也同時承受人口快速成長、交通負荷加劇，以及教育與公共資源配置壓力等現實挑戰。AI 與高科技的快速發展，正深刻改變產業結構，也重新定義政府治理的可能性。

在與鄉親的交流中，她發現最近大家談的不只是產業發展，更關心生活品質能否同步提升、行政效率是否真正改善，以及政府是否有能力用更科技的方法解決日常問題。鄉親期待，新竹縣不只是科技領先，更要成為治理進步、生活安心的縣市。

徐欣瑩參選聲明中特別強調，這場選舉不是派系運作，也不是政治交換，而是關乎新竹縣未來的關鍵選擇。「為了生活與價值而戰，為了正直而戰，為了我們最愛的這片土地而戰。」徐欣瑩表示，因應鄉親的盼望與請託，她選擇站出來，守住新竹縣、讓新竹再贏，是她義不容辭的承諾。

據了解，國民黨目前已表態參選新竹縣長的除了徐欣瑩外，還有立委林思銘和副縣長兼黨部主委陳見賢。3名選將的競選看板早已在新竹縣13鄉鎮市重要路口掛起。在黨中央初選辦法尚未出爐前，3人都頻走基層，爭取支持。有黨部主委優勢的陳見賢，則在鄉鎮辦理問政說明會和客廳會，說明黨部運作自己出錢出力，有信心能夠勝選。至於立委徐欣瑩和林思銘，則有立委選區優勢，林思銘今年挺過大罷免後，信心滿滿劍指縣長寶座。徐欣瑩則是3人中唯一有全縣大選經驗，加上理工博士學歷，個人條件相當突出，之前公布民調中，徐欣瑩也是最能代表藍營和綠營假設對手鄭朝方抗衡的藍營選將。

隨著徐欣瑩正式宣布參戰，黨中央徵召特定人士的謠言已不攻自破！國民黨新竹縣長黨內初選也將由喊話走入實際競爭階段，如何避免參戰過程中擦槍走火，傷及彼此，就有賴黨中央早日訂出初選辦法。（彭清仁報導）