選舉公告出爐！國民黨中常委明年1／31投票 李乾龍：將啟動行動中常會

記者詹宜庭／台北報導

國民黨今（26日）上午由副主席兼秘書長李乾龍與副秘書長兼組發會主委李哲華共同張貼第22屆第1任中央常務委員選舉公告。中常委選舉將於12月30日至12月31日登記，明年1月31日進行投票。

對於未來舉辦行動中常會的相關規劃，李乾龍受訪表示，目前仍在規劃中，應該會先到幾個艱困選區，從中、南部先辦，主席鄭麗文一定會親自主持，希望全台跑透透，由行動中常會先開始，以後也會陸續到各地方辦理宣講會，持續宣揚黨的理念。

國民黨中常委選舉應選29席，資格須為現任中央委員，並由全體黨代表投票產生。根據國民黨第22屆第1任中常委選舉作業細則規定，候選人資格為該黨第22屆中央委員，並依規定向中央完成登記，登記前必須已完成繳納111、112、113、114等4個年度募款責任額，同時在登記時繳交作業費5萬元以及保證金40萬元整，日後若當選，保證金轉為115年度募款責任額，未當選者3個月內予以退還。

