選舉到了 民眾黨痛批賴總統狂開支票 瘋狂跳票



(記者黃啟明台北報導)台灣民眾黨痛批賴總統就是能臉不紅、氣不喘，繼續對全民開出芭樂票；百萬社宅跳票，沒關係；非核家園跳票，沒關係；七七四十九項政見瘋狂跳票，通通都沒關係，這次最新力作，叫做「2040 年要培育 50 萬名 AI 人才。」



來看看賴政府這張支票上最根本的矛盾：

少子化大成功，還敢談 50 萬人才？在民進黨執政的 10 年間，台灣每年出生人口雪崩，已經從 20 萬掉到只剩 10 萬，生育率全球倒數，目前還在持續下滑！15 年後能進入高教與職場的人更少，請問你的 50 萬人才哪來？還是只要「用過 AI」、「上過課程」都算 AI 人才？



電力沒準備，還敢談發展 AI？

發展 AI 最基本的兩件事：除了人才，還要電！而且是充足穩定的電力，不跳電、不斷電、不看天吃飯，才能因應 AI 產業高耗能的特性。但民進黨這些年來，反對核電延役，讓穩定電力逐年減少，放任綠電貪腐，燃煤火力全開，電價連年上漲，台電虧損全民買單。又要馬兒跑，又要馬兒不吃草，帶頭阻撓 AI 需要的能源，還敢談 AI 發展？



賴總統有時間講一堆五四三，用「聞到花香就知道春天來了」形容經濟，但現在台灣人民是「聽到賴桑開口就知道芭樂票來了」！



賴清德 的芭樂票，從台南市長一路開到總統。百萬社宅核定始終 0 戶，電價、物價、房價全面失控，年輕人困在低薪與高工時之中，台灣生育率全球倒數第一，少子化成為嚴重的國安危機；7000 億軍購遲遲不到貨，卻還想拿兩張 A4 情勒在野通過 1.25 兆國防特別預算；國會三讀通過的法律不公布，公然帶頭違憲。與此同時，台灣更面臨師資不足、高階 AI 研究人才外流的內外交迫，卻看不到教育改革、產業升級與留才政策的具體作為。空頭支票開到爆，所謂的 AI 人才，恐怕只會變成下一批 AI 失業人口。



賴清德與其有臉開自己「名字裡有 AI，可以叫我 AI 總統」這種有夠難笑的冷笑話，不如先正視人民的處境；此刻飽受承諾大跳票、執政大失能 與民主大倒退 的台灣，真的是一點都笑不出來。