選舉到算總帳 應曉薇指鍾小平「三進三出國民黨」欺負黃呂、分裂藍白團結
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹在去年大罷免時，因罷免綠委吳沛憶與吳思瑤連署涉抄錄名冊而被控主導指示黨工偽造文書、違反個資法而遭起訴，被限制住居、出境並施加電子監控，黃呂現已認罪並請求解除電子監控。國民黨台北市議員應曉薇聲援前主委黃呂錦茹，還批過去與黃呂不合的北市議員鍾小平「抹黑栽贓國民黨」，影射鍾小平過去罷免林昶佐連署時也涉死亡連署；批鍾小平分裂藍白團結「最不團結的就是你」。
與應曉薇同為中正萬華區議員的國民黨台北市議員鍾小平，前年告發民眾黨前主席柯文哲在北市長任內涉違法放寬京華城容積率，有圖利威京集團、貪汙之嫌。檢方調查也發現應曉薇涉收威京集團主席沈慶京賄賂5,250萬而將之起訴。
應曉薇聲援前主委黃呂錦茹，盼能解除黃呂的電子監控，強調黃呂不是認罪，而是顧大局；黃呂只不過是依照中央指示，做她該做的事。黃呂無法辨識送來的連署書真偽。
應曉薇也說，當年罷免林昶佐的時候， 「連署人中，竟有1083人在連署前就已死亡」，大家都很清楚這是誰幹的？「三進三出國民黨『小瓶子』」。
應曉薇說，國民黨同黨同志都很清楚，誰在搞鬼，誰在欺負黃呂主委。躲在背後傷害她的三進三出國民黨的黨員，請自我反省，太可恥了。
應曉薇10日貼文指控鍾小平參加公祭時違規停車，諷刺他的專長就是對他人偷拍，偷錄影、按鈴申告，請交通大隊依法開罰鍾小平。「你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你」。
應曉薇今日再貼文強調，這不是黨內互打，是黨內大是大非的堅持。並指鍾小平過去「罵過連戰要開除連戰、批評過馬英九、嘲諷過韓國瑜、沒被提名就羞辱過吳敦義，選區大老林郁方選立委時倒戈背叛暗助林昶佐，從此選區立委席次拱手讓人至今」。
應曉薇也指，鍾小平退黨後百般巴結柯文哲，想入白營被拒又偷偷靠著同舟計畫從台東支黨部回黨，公開誣指黨部青工會提供名單給罷免吳沛憶團隊，「請問像這樣子的人憑什麼代表國民黨？」
應曉薇說，鍾小平本屆選區議員選舉應選八席，鍾排名第七，還多次被控侮辱騷擾他黨女性，選立委時民眾黨幫他錄影站台，低票落選馬上開罵民眾黨、造謠抹黑柯文哲，鍾小平沒有道歉。近來民眾黨點名要讓鍾小平在這次選舉「變平民」，是咎由自取。她批評鍾小平頻頻在綠營媒體極盡抹黑、栽贓、誣蔑傷害黨，唱和綠營破壞、尤其分裂藍白團結「最不團結的就是你」。
