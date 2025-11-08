選舉味濃！新社花海暨台中國際花毯節開幕 何欣純、江啟臣拚人氣
〔記者黃旭磊／台中報導〕中台灣花卉盛典「2025新社花海暨台中國際花毯節」今天舉行開幕式，民進黨立委何欣純由黨部徵召參選2026年台中市長，立法院副院長江啟臣及國民黨立委楊瓊瓔被傳出有意參選下屆市長，3人都穿花襯衫到場比人氣，何欣純滿臉笑容，搶先江啟臣戳破開幕氣球，江啟臣則強調，「這是我們自己的花園、台中最美麗的花園」，爭取鄉親支持。
「2025新社花海暨台中國際花毯節」，今天(8日)起至11月31日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，農業部次長胡忠一、台中市副市長黃國榮主持開幕式，何欣純、江啟臣及楊瓊瓔到場爭取支持，開幕式彷如選舉前哨戰，主辦單位安排戳氣球歡慶開幕，何欣純搶先江啟臣戳破腳下氣球，江啟臣鎮定微笑回應，楊瓊瓔則說「普發現金1萬元」歡迎遊客來消費。
何欣純表示，「新社花海」歷時廿年打造觀光品牌，謝謝中央跟地方的辛苦，一個品牌建立讓國內外都知道台灣有新社花海，旅客願意來台中消費，造就國際商機讓地方富裕，拜託大家一起努力，配合改善交通造就山城美麗榮景，欣欣向榮大家一起努力。
江啟臣強調，謝謝農業部、台中市府及在地社區經營，今年加入中台灣8縣市還有金門農特產，遊客來這裡會心花開放，這是我們自己的花園、台中最美麗的花園，具有國際品牌水準，去年創下20年來最高358萬名遊客人次造訪紀錄，人潮預計塞爆，拜託大家一定要用接駁車。
農業部種苗改良場在花海展出超過百種玫瑰，至於主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為靈感，高18米號稱開辦以來最大，今天上午天氣涼爽晴朗，遊客扶老攜幼徜徉兩公頃花海，在步道中拍照欣賞百花爭豔，鄭姓遊客說，「感到心花特別開。」
