TVBS最新民調顯示，2026台南市長選舉可能人選裡，民進黨陳亭妃贏過國民黨的謝龍介13％，比9月時的5％又拉開了不少。這是因為5％差距只是暫時的，乃因台南風災與賴清德的雜質說，當上述因素淡去，又回歸了基本盤，也就是陳亭妃領先謝龍介10％至15％之間。

其實，2026台南市長這一局，就是陳亭妃的了！兩周前到台南旅遊，到處都是陳亭妃與林俊憲的看板，好像馬上就要投票，但藍白沒人參選一樣。這沒辦法，台南這一次，藍白還是沒有希望！比如陳以信，在這次的民調裡落後甚多，但還是要做長遠打算，要為下一次選舉做練習賽。

有人說，謝龍介這次民調下滑乃因小草支持度跑掉了11％。並非如此，而是因為，民眾黨在台南的支持度只有10％左右，因此抽樣誤差比較大，上一次民眾黨支持者支持謝龍介有70％，這次掉到50％多，其實上上次就是50％多了。另一個證據是，在20到29歲族群，小草的主力，謝龍介的支持度還是勝過陳亭妃，甚至這次還贏更多。

政治是科學，選舉是科學中的科學，可惜能夠正確解讀的人，太少。現在，2026的六都選舉，台北市、新北市與台南市，應該都已底定，目前藍白比綠營是2比1。

我要提醒藍白，從這樣的數據演變來看，賴清德總統的執政成績雖不理想，但也有一定的支持度；2028即使藍白合，要贏都會相當吃力！

如果2028，賴清德連任總統，國會又是藍白多數，而大陸開始推進「統一大業」，然後民主黨奪回了美國總統之位，那麼，一事難成的台灣政局，真的會讓大家啼笑皆非了。（作者為醫師）