選舉是我的事 挺公務員做該做的

桃園市長張善政表示，不該為了連任與否，把該做的事放到以後，而是反過來，若評估連任樂觀，就趁勢推動困難的政策。（吳松翰攝）

桃園市政府推動非家戶垃圾費隨袋徵收，地方有反彈意見，連內部都擔心影響選票。市長張善政舉前總統馬英九第2任才修改課綱，卻因力道不足而未成功為例，認為應趁人氣正旺時推動困難的政策，更向市府公務員喊話：「選舉不是你們的事，你們把該做的事做好！」不要擔心選票。

桃園市12月1日起推動非家戶垃圾費隨袋徵收，環保局統計，原本每日非家戶垃圾約130噸，實施後平均減少28噸、約22％，顯見已有相當成效。張善政強調，此次僅針對機關、學校、市場，就有很多反彈，議會國民黨團也建議延緩，他請黨團幫忙向民眾溝通，雖仍有少數議員反對政策，但他認為對的事就該堅持，不應妥協。

張善政說，一旦延緩政策，另一批對環境、環保有期待的民眾反而失望，認為國民黨不長進、沒骨氣，不該因反彈而退縮。他也要環保局善盡責任與民眾溝通時，更放心推動政策。

他表示，不要期待市府會彈性處理隨袋徵收政策，他和各局處談事情也一樣態度，該做的事就做，不要擔心選舉。他曾在內部會議向公務員強調「選舉不是你們的事，你們把該做的事做好！」不要擔心選票，更希望公務員做事不要顧慮這個、那個，只管做該做的事。

張善政舉例，馬英九當第2任總統才改課綱，因此沒成功。他認為，連任後力道已不夠，為何不趁第1任人氣正旺時改？不能說自己不在意連任，但不該為了連任與否，把該做的事放到以後，而是反過來，若評估連任樂觀，就趁勢推動困難的政策。

張善政也說，日前參加志工餐會，有民眾提醒「垃圾袋的事情，基層反彈很大！」民眾原以為他會回答「我們回去考慮考慮」，但他當場回說，桃園就是要推隨袋徵收，不能輸雙北這麼多，請民眾幫市府溝通。