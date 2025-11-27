選舉期間遭跟拍事件 陳時中受訪回應 (圖)

NBA美國職籃金州勇士今天（27日）以100比104不敵休士頓火箭，球隊一哥Stephen Curry在比賽末段因右大腿挫傷一度跛腳走回板凳，而球隊也將安排他接受MRI檢查，以確認傷勢並評估出賽狀況。總教練Steve Kerr透露：「希望他能恢復得快一點，但我們必須先撐住。」

Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前