選舉看板貴 新秀先上架 老將觀望

距離明年地方公職人員選舉還有1年時間，民進黨前立委李文忠之子李昆穎早早已在新北市板橋區掛出看板。（王揚傑攝）

民國115年地方公職人員選舉倒數，新北市街道上已陸續看見參選人掛起選舉看板，尤其是首次投入選戰的新人，為提高自己的知名度，早早掛出個人形象看板，整年下來，1面看板的租金可從數十萬到上百萬元，花費十分驚人，所以已具知名度尋求連任的參選人，考量撙節開支，通常到選舉前半年甚至前3個月，才會開始掛看板。

以板橋區為例，明年將有2位政二代首次參選，包括民進黨前立委李文忠之子李昆穎，以及國民黨現任新北市議員周勝考之子周韋翰，從11月起，已看到李昆穎和周韋翰皆掛起看板。首度爭取連任的現任民進黨議員山田摩衣，這個月也掛出看板。另民眾黨主席、立委黃國昌有意參選新北市長，首波競選看板已在板橋、新莊上架。

某議員資深幕僚表示，看板行情依地點、是否醒目、面積大小等因素各有不同價格，普通牆面廣告月租以2、3萬元起跳，合法搭架子的廣告看板更貴，約5萬元起跳，人潮、車潮匯流的蛋黃區租金可高達7、8萬，甚至上看10萬元，而且愈接近投票日，租金還會跟著上漲，單是1面大型看板租下一整年，租金破百萬也不足為奇。

此外，廣告看板還需要製作費以及吊掛費，待候選人號次確定後，更要拆下看板並補上號次，拆除、安裝的費用約1500元至3000元，出動吊車還須另外計算費用，1小時約2000元至3000元，「所以架設看板等於在燒錢」。

該資深幕僚指出，初次投入選舉的新人為了要提高知名度，提早掛看板幾乎是必要的投資，至於爭取連任的參選人通常不會在選戰初期就花大錢，而是選在接近投票日前幾個月才會懸掛看板，或商請支持者免費提供牆面，以節省開支，且廣泛利用網路社群宣傳，亦是降低成本的方式。