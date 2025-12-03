選舉空戰開打！罷韓成員再出手 光頭看板酸柯志恩「女版韓國瑜」

左營楠梓區市議員擬參選人尹立與現任三民區無黨籍市議員張博洋痛批國民黨高雄市長參選人柯志恩是「女版韓國瑜」。高市議員張博洋提供



2026年高市議員選舉空戰開打！國民黨高雄市長參選人柯志恩以「這柯不一樣」作為首波看板主軸，卻引來昔日罷韓成員不滿。左楠區市議員擬參選人尹立與三民區無黨籍市議員張博洋今（12/3）聯手，在柯志恩看板旁掛上一面韓國瑜光頭剪影的對比看板，直指「這柯跟這顆沒什麼兩樣」，呼籲市民拒絕「女版韓國瑜」。

尹立表示，韓國瑜過去以發大財與愛情摩天輪等口號誤導市民，高雄花了極大代價才走回正軌，如今柯志恩卻逐漸靠攏國民黨內極端派，不僅在財劃法爭議對高雄不公卻保持沉默，與國民黨主席鄭麗文等人頻頻唱和，也無提出具體建設願景。他批評柯志恩近日搭乘輕軌拍照打卡，「看風景多於看市政」，影子與韓國瑜如出一轍。

張博洋則指控，韓國瑜執政時停擺輕軌，如今柯志恩搭輕軌裝親民；國民黨中央推動不利南部的財劃法版本，地方卻由柯志恩宣稱「爭取經費」，形容這是「中央下毒手、地方握手」的政治詐騙，他更引用鄭麗文說法，指柯志恩背後是整個藍營團隊，「而這支團隊正是當年力挺韓國瑜落跑、砍高雄預算的同一批人」。

兩人在看板前比出大大「X」手勢，象徵拒絕重演市政停擺，呼籲市民思考高雄是否承受得起另一波「韓流」，並強調高雄正處於轉型關鍵，不能倒退，未來將持續在街頭及議會聯手揭露國民黨候選人的真面目，守護高雄的進步成果。

