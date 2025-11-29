選舉行程滿檔 蘇巧慧：照自己節奏勤跑新北大街小巷

蘇巧慧（右三）出席新莊後港昭德宮慶祝媽祖來臺260週年三獻禮法會。（蘇巧慧辦公室提供／吳嘉億新北傳真）

明年將正式邁入2026地方九合一選舉的選舉年，雖然還有近一年時間，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧近日頻頻出席地方行程，今（29）日出席新莊後港昭德宮慶祝媽祖來臺260週年三獻禮法會，在受訪回應都是照著自己的節奏，勤快的在新北大街小巷穿梭。

蘇巧慧表示，從今日起距離明年11月28日的投票日剩下不到一年，所以按照過往的行程，都盡量親自出席，從樹林、鶯歌、新莊的國小校慶運動會，不但都跑完了，又到新莊為了媽祖來台260週年慶典，大家齊聚一堂參拜祈福。

蘇巧慧強調，這一年來，大家都看到自己無數次，這種心意就是要和大家站在一起、聽大家的聲音，為所有的新北市民來努力。

至於未來是否有計畫「母雞帶小雞」，幫同黨議員、里長等參選人站台？蘇巧慧表示，所有的行程都是公開，而且看得出黨的議員非常勤快，團隊都很堅強，大家在跑行程都會常遇到，都是互相合作、互相打氣，未來這種機會會更多，自己也會盡全力，讓議員可以順利連任、新人當選、議會過半。

