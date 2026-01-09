選花蓮遭封殺衝藍黨中央！何啟聖讚他清廉：跟住「九五至尊」的天壤之別

記者陳思妤／台北報導

何啟聖表示，前花蓮縣長陳清水兩袖清風，是非常清廉勤政的代表，跟住在「九五至尊」的相比，真的是天壤之別（圖／翻攝畫面）

媒體人何啟聖表態爭取國民黨花蓮縣長提名，喊出要終結傅氏王朝，但卻遭到國民黨封殺，排除在初選之外，讓他怒轟，這還是民主政黨嗎？今（9）日更到國民黨中央黨部申訴。他受訪時提及前花蓮縣長陳清水兩袖清風，是非常清廉勤政的代表，終身居住在9坪大的房子，騎著老舊摩托車做全縣勘查，跟住在「九五至尊」的相比，真的是天壤之別。言詞中暗酸住在「九五至尊」豪宅的國民黨立法院黨團總召傅崐萁、現任花蓮縣長徐榛蔚。

何啟聖被花蓮縣黨部以黨籍、戶籍不在花蓮為由排除在初選之外，讓他不滿說，翻遍中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法，其中有哪一條的規定，超越公職人員選罷法「選前四個月戶籍遷入」的相關規定，提早到「十個月前」遷入？

何啟聖今天也親自到國民黨中央黨部申訴，他受訪時表示，今天會聯繫看看有沒有機會跟花蓮縣黨部主委盧新榮口頭說明，這週六他會到花蓮，下午2點花蓮縣議會有紀念前花蓮縣長陳清水的逝世百日追思論壇，不分黨派都會參加，屆時他會跟大家請益，也向非常清廉的陳清水致意。

何啟聖說，在台北的朋友可能不認識陳清水，但陳清水在花蓮是受到崇敬的公眾服務典範，「終身居住在9坪大的房子，騎著修了又修的老舊摩托車做全縣勘查，這個跟住在『九五至尊』這樣子相比，真的是天壤之別」。他大讚，陳清水兩袖清風，是非常清廉勤政的代表。

何啟聖也質疑，2022年高雄、桃園選戰，時任高雄市長候選人柯志恩、時任桃園市長候選人張善政，還有表態要選桃園的羅智強，當時黨籍跟戶籍也不在桃園或是高雄，為什麼針對他就要提早到十個月？

何啟聖強調，過程有補正機會但也沒通知他，讓他覺得非常遺憾，所以今天來中央黨部申訴希望能有補正機會，今天會嘗試跟盧新榮聯繫，週六也會到花蓮，希望能補正資料。他說，這場黨內初選對國民黨有特定意義，就是希望讓花蓮政治清明，終結長達23年傅氏家族在花蓮的壟斷，這已經形成了對花蓮人民的堰塞湖，要及早排除，2028年想要藍天重現，希望2026年把花蓮上空的烏雲摘除。

不過，面對媒體追問，會不會覺得黨中央不透明，對此感到失望？何啟聖說，這也是外界質疑的，他個人的情緒非常複雜，但自己參選並不是要打擊黨中央，是要幫助國民黨改革、形象重塑，所以他對黨中央沒有太多的批評，參加初選過程力求圓滿，這是他最主要的初衷。

