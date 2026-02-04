選課不再是排課地獄 輔大首創「AI智能選課助理」上線

天主教輔仁大學校長與精誠資訊合作簽約導入「AI智能選課推薦系統」，簽署育才獎學金合作協議，支援外語學院英文系與科創學位學程每年開設二至三門實務課程與實習機會。（天主教輔仁大學提供／吳嘉億新北傳真）

為解決大學生最頭痛的排課難題，天主教輔仁大學今（4）日宣佈透過與精誠資訊產學合作，導入全台首創的「AI智能選課助理」系統，協助將學生的創意轉化為實際可運作的校園服務，不僅優化學分規劃體驗，也減輕學校行政負擔，提升校務運作效率，自即日起正式上線，讓學生選課可以更簡單。

輔仁大學表示，由校友、精誠資訊副總經理林宗瀛合作輔大外語學院iLink計畫，於英文系開設「圖數據與商業難題解析」課程，人文社會背景的英文系學生，透過課程洞察自身「選課痛點」，並利用學校公開資料建立圖數據資料庫，進而試做選課機器人原型，最後孵化出這套全台首創的「AI智能選課推薦系統」。

廣告 廣告

輔仁大學指出，學生只需在對話框輸入直覺指令，例如：「週五避開必修，我想選一堂系外語言選修」或「幫我找週二或週四的資訊通識」，系統便能自動排除衝堂與擋修限制，瞬間生成客製化的推薦課表。

為此，精誠資訊更看準外語人才在AI時代的跨域潛力，與輔大簽署育才獎學金合作協議，支援外語學院英文系與科創學位學程每年開設二至三門實務課程，並提供專屬實習機會，讓學生在大二升大三的暑假就能進入業界實戰，提早卡位職場，強化競爭力。

更多中時新聞網報導

NBA》喬治服禁藥禁賽25場 七六人照贏球

仙人掌桿菌奶粉連環爆 食藥署：台灣皆未進口

陳佩賢初登陸 歌聲征服那英