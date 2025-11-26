選購國產肉品及蛋品 安全溯源雙倍安心

記者許旗成/台南報導

近年來食安問題引起國人擔憂，也激發國人對生鮮畜禽食材食用安全的重視，臺南市長黃偉哲表示，豬肉、雞肉及雞蛋一直是民眾經常選購的食材，而臺南市是畜牧重要生產地區，尤重畜牧場源頭管理的落實與飼養管理的提升，為消費者作第一層生產端的把關，以供應民眾安全的國產優質畜產品，讓民眾能夠購買及食用雙倍安心。



農業局長李芳林說明，近期因應非洲豬瘟防疫期間，全國豬隻禁運禁宰15天，11月7日開宰後在消費市場端已經可以選購到國產溫體豬肉，也呼籲消費者購買肉品應認明合格屠宰標章，它代表國產肉品經屠宰場合格屠宰，並由屠檢獸醫師進行屠體檢查，確保屠體的衛生安全，經檢查合格之豬、牛、羊家畜屠體表面將印上紅色「屠宰衛生檢查合格標誌」，冷藏或冷凍生鮮禽肉產品包裝則會貼上「屠宰衛生檢查合格標誌」，其結合溯源二維條碼，民眾可手機掃描條碼查詢到生產場、屠宰等相關資訊，國產肉品合格屠宰，品質更有保障，在第二層屠宰端持續把關民眾的食肉安全。

國產畜產品溯源制度的建立，強調透明生產資訊的可被查詢與產品的可溯源性，如消費者透過國產生鮮豬肉追溯碼可查詢到豬隻拍賣日期、拍賣市場及來源牧場資訊。國產雞蛋經洗選後於蛋殼噴印溯源碼，可看出雞蛋洗選日期、查詢出洗選場及來源牧場，還能進一步自噴印的生產方式代號，了解該雞蛋來源之蛋雞飼養方式，可強化消費者對雞蛋來源的認識。另為確保雞蛋洗選過程衛生安全，洗選場必須符合食品良好衛生規範，如屬畜牧場附設洗選室亦需符合生鮮蛋品洗選作業指引，業者亦需配合噴印溯源管理的作業稽核，以完善溯源管理，第三層消費端把關畜產品的生產追溯性。

農業局表示，民眾也可以認明CAS或TAP標章，選擇通過CAS、TAP驗證的國產畜禽肉及蛋品，其經第三方嚴謹驗證、查核及品質檢驗，保障生產安全及產品品質。國產合格屠宰肉品及溯源蛋品經過層層把關，值得民眾放心買安心吃，鼓勵消費者多加選購，一起行動支持國產畜產品。