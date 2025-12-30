選過里長！前藍綠北市議員特助淪詐團車手 當街面交150萬遭逮

前台北市議員特助、里長參選人淪為車手。（翻攝中選會選舉公報）

新北市三重警方27日破獲一起虛擬貨幣詐騙案，許姓車手和黃姓女被害人相約自強路一段面交價值約150萬元的泰達幣（USDT），交易期間心生警覺並報案，事後警方發現，30歲車手許男2022年曾參選深坑區阿柔里里長，競選公報上顯示曾任藍、綠台北市議員特助，如今卻淪為詐團車手。

46歲黃女在社群遇到聲稱認識幣商高管的網友，對方佯稱能以低於行情價購入泰達幣賺價差，27日晚間8時許，黃女委託35歲游姓友人，前往三重區自強路一段與許男面交，不過點交時，黃女發現剛入帳的泰達幣突然消失，心生警覺馬上要求游姓友人停止交易，雙方也因此在現場爆發衝突。

因爭吵驚動目擊民眾報案，警方到場後將兩人都帶回，初步調查研判許男極可能為詐團車手，還進一步發現，許男本名許智超，2022年曾參選新北市深坑區阿柔里里長選舉，據當時選票紀錄顯示，他當時僅以16票落敗。

許智超選舉公報也被挖出，經歷顯示，曾任國民黨台北市議員鍾沛君及民進黨台北市議員王閔生兩人的特助，事發後許智超已將所有社群帳號改為不公開，目前警方除了當場查扣150萬元現金外，依詐欺、洗錢防制法將許男送辦。

