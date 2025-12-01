選食用油首看「1比例」避心血管＋慢性病風險 營養師4指南教你吃出健康

記者林昱孜／台南報導

賣場架上各種油品如何挑選，能吃出健康？挑選油品首要看的是「脂肪酸比例」，因為其組成深深影響身體代謝、心血管健康與慢性疾病風險，台南市立醫院鄭婉苓營養師列出4大挑選指南，教大家買油簡單不踩雷。

台南市立醫院營養師鄭婉苓表示，選油時最重要的是「脂肪酸比例」，依美國心臟學會建議，飲食中多元不飽和脂肪酸、單元不飽和脂肪酸與飽和脂肪酸的理想比例為1：1.5：0.8；Omega-3、Omega-6、Omega-9則以1：1：3最為均衡；多元與單元不飽和脂肪酸可幫助維持代謝、支持心血管健康。

挑對油品，使用方法正確，就可以吃出健康。

鄭婉苓整理「選油4大重點」，第一、相關安全檢驗，有助提升油品的可靠度；第二、選擇信譽佳、標示完整的品牌；第三、以不飽和脂肪酸為主要依據，依脂肪酸建議比例挑油，有助保護心血管與維持代謝平衡；第四、多選富含 Omega-3、Omega-9 的植物油，如亞麻仁油、橄欖油、苦茶油，能降低慢性發炎與氧化壓力。

鄭婉苓提醒，油品需依特性正確使用，例如：亞麻仁油適合涼拌、不耐高溫、橄欖油適合中低溫料理、苦茶油耐熱佳，適合熱炒。日常建議以蒸、煮、燉、涼拌等方式取代油炸與高溫煎炒，也避免重複使用煎炸過的油，以減少氧化物質帶來的身體負擔，油脂不是越少越好，而是要「吃對種類、用對方式」。

