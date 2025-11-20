即時中心／高睿鴻報導

現任高雄市長陳其邁將於2026年卸任，誰能接棒大位備受外界關注；民進黨之前則敲定，「南2都」台南、高雄市長候選人，都將由初選定奪。綠營內部多人呼聲高，初選選情預計相當熱烈，高市幾位資深綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等人，都傳出有意角逐。而令人注目的是，先前傳出民調握有優勢的賴瑞隆，似乎也已開始展現越來越強烈的企圖心，昨（19）晚更推出首部形象影片，彰顯承擔高雄未來的決心。

據悉，此部影片題為《一心為高雄走傱》，以賴瑞隆的台語口白貫穿、並借用其日常生活作為敘事主軸，呈現賴瑞隆從「菜市囡仔」到「為市民四處奔走」的成長軌跡。同時，也傳達出他長年投入公共事務，一步一腳印守護高雄的初心、以及承擔高雄未來的決心。

賴瑞隆表示，推出這部影片就是希望讓市民看見他最真實的一面。他說，自己曾是一個在市場長大的孩子、一名沉著穩健，面對各種挑戰的鉛球選手；現在，則是多年來為高雄各項市政建設，不斷奔走的立法委員。賴瑞隆強調，城市治理要一棒接一棒，而他將以樸實初心、穩健步伐，為高雄繼續走、繼續打拚。他認為，這是承擔責任，也是對市民最誠摯的承諾。

快新聞／選高雄市長的決心藏不住了？「他」突推首部形象影片 內容全曝光

民進黨立委賴瑞隆強調，他是菜市場長大的小孩。（圖／民視新聞翻攝）

影片從賴瑞隆的成長背景出發，他首先回憶在市場長大的經歷，母親早年在菜市場賣肉粽及水果維持家計；而他則在攤位之間奔走，耳濡目染市場攤商們的勤勞與堅毅。因此，「走傱」不只是童年記憶，也成為人生的重要態度，引領他面對從政之路的嚴峻考驗，依然保持行動力和韌性。

影片中也重現賴瑞隆在競技場上投擲鉛球的場景。賴瑞隆說，過去擔任鉛球選手，鍛鍊的不只是體力，更有不放棄的信念。「一心希望讓高雄越來越好」，賴瑞隆說，他為了高雄，每天都可說是全力以赴；未來也將會持續以最沉穩、踏實的態度，繼續面對挑戰，且推動高雄前進。

隨著鏡頭從市場延伸至高雄的街巷、港灣，刻畫賴瑞隆奔走基層、傾聽市民心聲的日常。賴瑞隆指出，無論是過去擔任市府首長，或是作為立法委員，每天都為高雄四處奔波；行程雖繁重，但讓他更加理解市民的需求與困難，並能用更務實、更有效率的行動為市民解決問題。

「為高雄，我會繼續走、繼續打拚」，賴瑞隆重申說，高雄就是栽培他成長的土地；因此，當然也是一生使命之所在。他進一步表示，高雄正站在產業轉型、城市躍升的關鍵時刻，自己會以務實、有遠見的視野和格局，延續與推動市政建設成果，帶領高雄穩健前行。他也希望，自己能讓每個市民都能看見希望、看見未來，並和市民共同譜寫高雄下一個榮耀篇章。

民進黨立委賴瑞隆拍攝首部形象影片，彰顯承擔高雄未來的決心。（圖／民視新聞翻攝）

民進黨立委賴瑞隆拍攝首部形象影片，彰顯承擔高雄未來的決心。（圖／民視新聞翻攝）

