選高雄？柯笑「不要一直派工作給我」 柯志恩促藍白合

高雄市 / 綜合報導

2026高雄市長選戰，上演國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆的藍綠對決。但民眾黨主席黃國昌也拋出，在野黨目標打下高雄，整體戰略布局的最佳人選，就是民眾黨前主席柯文哲，對此柯文哲笑回「不要一直分派工作給我」，柯志恩則力邀藍白合，但綠營議員質疑，民眾黨在高雄完全 占 不到好處，也沒有選票。

曝光春節小物，就連一元紅包設計，民眾黨兩顆太陽一顆不能少，創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌，一上一下，似乎也吻合黃國昌提出的北國昌、南文哲雙太陽架構，更曝在野黨最大目標打下高雄，整體戰略布局的最佳人選就是柯文哲。

民眾黨前主席柯文哲說：「又要派我去選哪裡，高雄，我被點了幾個地方，哈哈哈，你們不要一直分派工作給我好不好。」立委(國)柯志恩說：「綠營盤勢比藍營還要強的這樣一個選區，唯有在野黨大家合作團結才有機會打贏，我們當然希望不管是柯文哲前主席，或者是黃國昌主席，還有其他民眾黨的立委，都能夠到我們高雄來，我們一起站在一起。」

柯志恩高聲邀柯文哲站台大力催藍白合，以2024年總統大選趨勢來看，國民黨侯友宜拿下29.23%，加上民眾黨柯文哲21.88%，藍白票數超過51%，僅稍稍贏過民進黨賴清德的48.89%。

高雄市議員(無)張博洋說：「一個長期看不起高雄的台北政黨，跟另外一個砍高雄預算的政黨，聯手說要打下高雄，聽到只會覺得，哇，你們都不會不好意思喔，那比起打下高雄，我認為比較高的機率，應該會是高雄人透過選票，給這兩個政黨當頭棒喝。」

高雄市議員(民)黃文益說：「柯文哲和黃國昌的屬性，其實跟高雄市民純樸善良，真的是格格不入，因此歷往的選舉，白色在高雄是完全占不到好處，也沒有選票。」藍營柯志恩聲聲喚，高雄是否上演藍白合將選票極大化充滿變數。

