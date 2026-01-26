馮尚玉

浩浩蕩蕩的水，以磅礴澎湃的氣勢，從峽谷中蜿蜒而來，搖頭擺尾的姿勢恰如那虛與委蛇的蛇行，又似奔騰而來的馬群，壯觀美麗的氣勢，何曾見過，又何曾出現。

山，蜿蜒盤桓的山，和著浩蕩的水，在山谷間奏響曼妙的和絃。

手裏握著一支筆，桌上擺著打開的書，因困、因累，似乎睡的挺香。不覺，已經錯過了用餐的時間，心裏還惦念著考試，教育學只看了那麼幾頁，也是早已過去的事了，而手裏的那本小冊子（書名已忘）只看了半頁，明天該如何進考場。頓時又想起過去參見高等教育自學考試的事來，因年齡的緣故，整整拖了七年之久。唉，人啊，年輕真好。年輕時一切都輕鬆，一旦過了三十歲，好像就開始走下坡路了，尤其記憶力緩慢下滑，遠不如以前。

那段路那般的悠長，走了多時，似乎還在不停的走，人生啊，該有多少悠長的路要走。突然想起魯迅在《故鄉》一文中的名句“世上本沒有路，走的人多了也便成了路”。是啊，世上的路，不就是人走出來的嗎？倘使沒了人，還有什麼路可言呢？

路是人走出來的，走的正確與否，就看走路者的心態與信念了，有的人是走對了，一路順風，萬事皆成，有的人雖然走了點彎路，但幾經努力，還是跟上了隊伍，也是一件好事，畢竟沒有鑄城什麼大錯，而有的人就不同了，走錯了路還不願回頭，在那條錯誤的路上，一條道走到黑，結果呢？不說也是不言自明的。