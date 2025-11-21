選一道菜煮出回憶 銀髮族開心辦桌
（高榮南院提供）
記者汪惠松∕台南報導
高雄榮總台南分院高齡醫學科成立南榮樂活學苑，開設體適能、大富翁等課程，提升長輩認知與身心功能，第2期課程圓滿結束，期間長輩們從作伙來辦桌到魔術秀，除打造銀髮新生活，並透過一道佳餚、一段故事、一個遊戲，讓長輩重新看見自己的價值。
樂活學苑課程以「Tiger」為核心理念，象徵強化、智慧、連結、快樂、回春5大高齡整合精神。在認知介入活動中結合認知刺激、認知訓練與認知復健等策略，把抽象的健康概念轉化成有趣又實用的日常活動。老師團隊觀察每位長輩特質，量身設計能動腦、能參與、也能回家實用的課程模式，在課程中找到彼此陪伴的力量。
《作伙來辦桌》桌遊讓長輩在成果活動玩樂中說出一輩子的味道記憶，有人想起青春的廚房拿手菜炒米粉、有人則在料理中找到夫妻間甜蜜的默契─海鮮花枝等，長輩們並各自製作不同料理，一起分享交流，讓每道菜都成了「記憶的味道」。
《魔術運動嘉年華》是學員最愛的單元之一，只要用日常小物就能做出令人驚呼的魔術道具。長輩在課堂上表演時信心滿滿，回家後更主動向家人展示成果，因此增加家庭更多溝通與互動。
另《三動台南正向心生活》透過生命繪本談心理健康，長輩紛紛在故事中找到共鳴，漸漸願意表達曾經藏在心底的故事。老師與學員彼此提供生活對策，像是如何調整情緒？如何與家人溝通？讓課堂氣氛溫暖又療癒。
學員回饋熱烈，希望能持續開班不要停，長輩之間也常互相問候主動關懷。
