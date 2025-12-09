選2026對戰謝國樑呼聲高？童子瑋回「黨中央沒徵詢過我」：擔任民代、議長都在做最好準備

民進黨將在2026挑戰連任基隆市長謝國樑，外界呼聲最高為基隆市民進黨籍議長童子瑋。童子瑋今（9）日表示「黨中央還沒有徵詢過我」，希望都是關心民生在地的參選人，會靜待結果，自己無論擔任民代、議長，都是在做最好的準備。

民進黨秘書長徐國勇昨日前往三軍總醫院基隆正榮院區，參加國際獅子會300A 5區捐贈葉克膜暨手持超音波醫療器材典禮。談到基隆市長候選人，徐國勇表示，民進黨選舉對策委員會仍然在徵召當中，但目前已經有非常棒的人選，「時間到了」就會向大家宣布。

徐國勇進一步說明時程，選對會通過後，還要再經中執會通過，希望12月能夠將人選定案，時間點可能會落在12月底或1月初，由賴清德親自召開記者會，向民眾宣布。

對此，童子瑋今日受訪時表示，黨中央還沒有徵詢過他，他希望都是關心民生在地的參選人，會靜待結果。

童子瑋並說，他有看到新聞報導，徐國勇受訪時說，民進黨選對會12月3日開過會，選對會下一次開會預估是12月17日，黨中央跟地方討論有共識後，產生候選人，討論定案後12月底民進黨中執會通過，再由身兼民進黨主席的賴總統對外公布。

不過，外界普遍看好民進黨徵召童子瑋參選？童子瑋回應，無論擔任民代、議長，都是在做最好的準備。

童子瑋並說，基隆是人情味很重的地方，很多鄉親好友不管住在哪一區，彼此都有很深情感，政黨色彩未必像是在台北市那樣，基隆不是首都，候選人要了解在地最重要。

（圖片來源：三立新聞）

