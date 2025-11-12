選2028起手式？韓國瑜突PO影片喊：老牛自知夕陽晚但也有爆發力

政治中心／劉宇鈞報導

立法院長韓國瑜今（12）日上午在臉書上貼出一段名為「韓院長上工了」的影片，他介紹「老年自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」的字畫，稱擔任院長就像老牛一樣，不需任何人告誡或鞭策，他能為國家、為人民做多少算多少，這是他給自己的一個期許。

韓國瑜在影片中說，「老年自知夕陽晚，不待揚鞭自奮蹄」這幅字畫，是他特別請名書法家張炳煌教授幫他寫的，代表他的心情，「老牛啊，知道太陽要下山了，主人啊，不要鞭打我，我自己會加快我的步伐，象徵我的心情」。

廣告 廣告

韓國瑜提到，他擔任立法院院長，像條老牛一樣，知道自己，年紀已經大，青春年華不再，那剩下的是甚麼？不待揚鞭、不需要任何人告誡他或者鞭策他，努力地把工作做好，因為來日無多。

韓國瑜強調，這十四個字是勉勵他自己，勤奮的工作、認真的工作，為國家、為這個社會、為人民，能做多少算多少，這是他給自己的一個期許，所以特別跟大家分享這十四個字。

韓國瑜在貼文中也說，老牛自知夕陽晚，但老牛也有爆發力，也知道怎麼走最穩。「時間換來的是看得更遠的智慧，穩穩前行」。

更多三立新聞網報導

前藍委稱沈伯洋醜聞會出現 律師：中共在台內鬼陸續現形

中共揚言全球通緝沈伯洋！黃國昌罕力挺：無權恣意抓捕台灣公民

駁斥林佳龍、吳釗燮內鬥！立院民進黨團：見不得台灣好的人提出的

「各方面都輾壓蔣萬安」曹興誠：賴清德應徵召沈伯洋選台北市長

