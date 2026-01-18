選ETF、定期定額還是網格？幣圈新手必看3大指南 教你不盯盤也能累積部位
近年加密貨幣成為全球熱門投資工具之一，許多台灣投資人也開始思考，到底要如何用安全、方便的方式投資比特幣？
本篇整理新手較容易採用的3個入門做法，以比特幣為例，從投資門檻、海外券商開戶須知到小資族在國內合規平台定期定額現貨，以及現貨網格交易機器人的運作特色和適用情境，協助你釐清哪種方式最符合個人需求。
MaiCoin集團 簡介
成立於2013年，是台灣合規虛擬通貨服務提供商（VASP）之一，旗下包含MaiCoin數位資產買賣平台、MAX數位資產交易所、AMIS帳聯網路區塊鏈基礎建設相關技術、Qubic區塊鏈技術整合與NFT相關服務。
CryptoPaul幣圈保羅 小檔案
加密貨幣、美股投資者，從學生時期進入幣圈投資，目前已全職投資逾5年，於YouTube（保羅投資基地）、Instagram（cryptopaul）分享總經、交易、時事內容，並入選2025年台灣區塊鏈年度最有影響力的30人之一。
做法1：海外開戶直接買現貨ETF 資安有保障
美國在2024年核准比特幣現貨ETF後，比特幣首度能像一般股票ETF一樣，在受監管的市場交易，也讓原本對加密貨幣卻步的投資人願意進場布局。目前3檔最具代表性的比特幣現貨ETF包含以下3檔。
1.貝萊德iShares比特幣信託ETF（美股代號IBIT）：管理費0.25%，資產規模約723億美元（截至2025年11月17日），因具備規模大且流動性高的特點，為美國最大比特幣現貨ETF。
2.富達比特幣現貨ETF（美股代號FBTC）：管理費同樣為0.25%，資產規模約225億美元（截至2025年10月31日），為美國第2大比特幣現貨ETF，以長期投資和退休資產布局為主要訴求。
3.Grayscale比特幣信託ETF（美股代號GBTC）：管理費1.5%，資產規模約155億美元（截至2025年11月17日）。該檔ETF是從比特幣基金轉型而來，擁有較長的營運歷史，仍是市場重要指標之一。
這3檔比特幣ETF雖能避免遺忘私人金鑰、錢包保存等問題，讓不少人覺得投資ETF比直接買幣更安心，但台灣目前複委託尚未普及支援這類ETF，若想長期小額投入，通常會被繁瑣跨境流程和高額電匯費用勸退。
匯差恐吃掉獲利 別小看隱形成本
如果想直接布局比特幣現貨ETF，台灣投資人須開立海外券商帳戶，它的優勢是交易環境成熟、商品選擇多元，再加上手續費普遍較低且資訊透明度高，對長期投資人相當有吸引力。
不過，雖然已有不少海外券商提供中文介面和客服，但回覆速度與在台灣直接聯繫營業員相比，仍沒有那麼即時。
不只如此，海外券商的出入金成本相對高，跨國匯款單次約需500～1,800元，還會面臨匯差，若金額太小或頻繁轉帳，成本可能會吃掉部分獲利。
另外，也要留意資產傳承的問題，若投資人不幸身故，海外資產要轉回台灣，手續相對繁複，涉及更多證明文件和稅務程序。
做法2：透過虛擬資產服務商 定期定額無腦買
若投資人看重簡單、小額、不想跨境操作這3項條件，以台灣合規的9家虛擬通貨服務提供商（VASP）入門，是相對容易的方式。
以MaiCoin集團為例，MaiCoin集團旗下的MaiCoin數位資產買賣平台提供定期定額功能，投資人可自行設定扣款頻率（每日、每週或每月），並可從比特幣（BTC）、以太幣（ETH）、SOL、狗狗幣（DOGE）等來選擇。
設定完成後，系統便會依照選定的頻率，自動扣款並完成交易，對初學者來說，只須挑選主流加密貨幣，以長期投資的方式穩健累積部位即可。
門檻低、易執行 不怕被劇烈波動嚇出場
MaiCoin集團指出，現在越來越多人使用定期定額布局數位資產，原因其實很單純，比特幣波動大，但具長期投資特性，因此適合用定期定額承接，這樣的操作方式有3個優勢。
1.固定投入幫助平均成本，不用猜低點：比特幣單日波動5%～10%很常見，要精準抓買點幾乎不可能，定期投入並分批買進，能避免追高殺低，並用時間來攤平成本。
2.自動扣款，不用盯盤也不受情緒影響：市場大跌時，多數人容易恐慌停扣，錯過低點買進的機會。定期定額能在波動中強迫紀律，持續小額買進，長期更容易累積部位。
3.門檻低，易執行：在MaiCoin數位資產買賣平台最低100元即可啟動定期定額；台幣入金免手續費，交易手續費已包含在報價中，不須另外支付手續費；出金時會收取手續費30元。
一次搞懂定期定額加密貨幣現貨
1.選標的和金額
選擇買入的加密貨幣標的（如BTC、ETH、SOL、DOGE等），和幣別金額（可選台幣、美元、USDC、USDT），單筆最低金額須大於等值台100元。
2.設定頻率和扣款時間
可設定為每日、每週或每月，其中每週和每月各限選1天；扣款時間固定為每天早上10～11點，系統會在該時段內自動執行。
3.成交價和扣款週期
依當下市價成交，在下一扣款週期起生效，例如7月1日設定每月扣款，首次扣款將在8月1日，扣款時會依平台當下報價自動買入，須先確認帳戶的扣款餘額充足。
4.餘額不足和連續失敗的處理方式
如果帳戶餘額不足，當期交易就不會執行；但若連續5次扣款失敗，該筆定期定額設定將自動失效。
做法3：現貨網格機器人 自動幫你低買高賣
網格交易是一套會在指定價格區間內，不斷「低買高賣」的自動化套利策略。其運作原理是將預設價格區間切成一格一格的價位，當標的價格在區間內震盪並觸及網格價位時，機器人便會自動買入或賣出。
運作模式如下，假設BTC當前價為98,000 USDT，投資人預期它將在95,000～100,000 USDT間震盪，於是開啟1組現貨網格單，網格數量設為5格，代表每隔間距1,000 USDT。當BTC下跌一格、至 97,000 USDT時，機器人便買入一份倉位；之後幣價反彈至上一格、回到98,000 USDT時，再將部分幣賣出。
網格機器人的優點在於：⑴自動化低買高賣，投資人不須時刻盯盤，機器人便會全天候執行套利；⑵捕捉區間震盪行情，只要來回波動即可累積收益；⑶降低情緒干擾，規律買進賣出，有助於克服投資人追高殺低心態。
缺點則在於：⑴資金使用率不佳，部分資金閒置於掛單中，未被充分利用；⑵不適合單邊行情，若幣價一路上漲或下跌，機器人只會不斷賣出或買入，缺乏套利機會；⑶網格破網風險，若幣價超出價格區間，網格交易就會停止，不會帶來任何利潤。
目前市面上的網格策略大致可分為「現貨網格」與「合約網格」。前者只使用現貨資產，風險相對可控，適合一般新手入門；後者加入倍數槓桿，存在爆倉風險，收益及風險同步放大，操作難度較高。
切記並非穩賺不賠 時機＋參數設定超關鍵
網格機器人的運作原理看似簡單，但並非穩賺不賠，其績效多半取決於「啟動時機」與「參數設定」，若操作不當，可能出現網格破網、手續費侵蝕利潤等問題。以下特別邀請專家幣圈保羅，根據其長期操作經驗分享實務建議。
適合幣種：保羅建議，新手仍應從比特幣等主流幣開始操作，雖然波動幅度不及小幣劇烈，但成交量充足、趨勢清晰，適合作為長期執行策略。
使用時機：使用網格的最佳時機為缺乏明確方向的橫盤震盪行情。現貨網格本質上仍是以較低成本分批累積現貨，因此在熊市階段或出現明顯下跌時成效最佳。當市場來到熊市或投資人預期未來市場狀況不佳時，便可考慮分批啟動網格。
價格區間：通常可選擇使用AI策略或手動創建。以手動創建而言，投資人可去找到壓力及支撐價位，分別作為網格上下限，或者以幣種當前價格上下各10%～30%作為參考區間。須注意若設定過窄，價格稍有變動就輕易觸頂或觸底，使網格失去作用。
網格數量：最少2格、最多500格。網格數量越多，每格間距越小，價格只要小幅波動就會頻繁成交，雖然套利機會增加，但手續費也大幅上升；而網格數量越少，每格間距越大，雖能提升單筆利差，但成交次數有限，整體報酬未必更好。
一般來說，系統會根據價格區間自動調整上限網格數量，避免密集掛單造成手續費高於利潤。保羅提醒，在輸入網格數量後，務必確保每格利潤大於手續費，否則機器人只會越刷越賠，建議每格扣除成本的利潤率至少在0.1%以上。
投資金額：現貨網格相對單純，沒有爆倉的問題，投資人可衡量自身資金狀況進行調整；合約網格較穩健的方式是採用分批開單，每次投入10%本金，保留10次開倉空間，避免一次全押後行情下跌，無法補位或全數爆倉，槓桿切勿過高。
網格模式：大致分為等差與等比。等差網格是指每個網格之間的價差相同，適合在市場波動相對平穩時使用；等比網格則是指每個網格之間的增長比例相同，能在價格偏低時買得較多、偏高時買得較少，適合在市場波動較大、 價格區間較大時使用。
預設開始/停止條件：當符合觸發條件價格時，網格機器人便會自動開啟或停止運行，投資人不必反覆盯盤即可掌握進出場時機。
自動止盈/止損價格：當幣價上漲/下跌至止盈/止損價格時，機器人會自動關單並將所有持幣賣出，以實現落袋為安鎖住獲利。建議將止盈價格設在價格區間的上限或上限一點，止損價格設在價格區間的下限或下限一點，應避免設在價格區間內，否則策略將失去意義。
最後保羅強調，安全與風控意識永遠要擺在第一位，幣圈賺錢機會很多，錯過一次並不可惜，但若一次把部位放得過大，導致自身無法承受的虧損，反而只會更快退出市場。
（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）
文章出處：《Money錢》2025年12月號
