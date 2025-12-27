遺囑寫明「繼承」 女子訴請法院「認祖歸宗」

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕女子小華(化名)近期向苗栗地院提起確認親子關係存在訴訟，小華主張與姊姊進行親緣鑑定後，顯示較可能為同母異父關係，且自幼扶養小華的「叔叔」阿遠(化名)，過世前指定由小華「繼承」遺產而非「贈與」。法官審理後，考量小華與阿遠弟弟無法以Y染色體進行父系遺傳追蹤，血緣鑑定準確率不高，但從阿遠遺囑指定由小華繼承加上2人對話紀錄、生活照等可認定小華為阿遠親生女兒。

小華主張，阿遠並無子嗣但仍有其他手足，若她非阿遠生女，阿遠何必在生前立下遺囑將其不動產交由小華與小華母親共同「繼承」；阿遠胞弟則同意小華主張，且小華長年與母親、阿遠共同生活，自幼由阿遠扶養照顧。

小華母親出庭時證稱，前夫婚後因外遇不回家，與前夫離婚前已分居2、3年，且搬至阿遠住處附近，阿遠基於地緣等關係常照顧她以及和前夫生下的長女，與阿遠日久生情後生下小華，阿遠早已知悉小華為其生女，故預立遺囑由小華繼承其遺產。

由於阿遠與小華「婚生父親」皆離世，苗栗地院依詢問法務部調查局鑑識科學處得到回覆，因小華和阿遠胞弟性別相異，無法以Y染色體進行父系遺傳追蹤，血緣鑑定準確率不高。但法官考量小華提出其與阿遠過往共同生活照片及通訊對話紀錄，阿遠自小華年幼起即常以暱稱關心小華，且阿遠以「繼承」而非「贈與」字眼將名下不動產交由小華，確認小華與阿遠親子關係存在。

