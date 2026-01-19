遺囑寫「全部給某人」也沒用？ 一文掌握遺產分配3撇步

許多民眾並不清楚遺囑效力的範疇是否合乎法律規定。（圖／踏取國際開發提供）

藝人曹西平猝逝衍生的「遺產繼承」問題引人熱議。很多人第一次意識到：原來「我想把財產留給誰」和「法律最後會把財產給誰」可能是兩回事。突發狀況一來，規劃不全的結果反而是讓你最想照顧的對象吃了虧。踏取國際開發協理藍德義帶你把繼承規則拆開看：先搞懂應繼分與特留分的差別，再掌握3個繼承妙方與1個常見地雷，讓「想留給的人」不會在你不在時，變成只能在一旁乾瞪眼的存在。

首先，「立遺囑並非毫無用途」，若想傳承的對象不是你的法定繼承人（例如乾兒女、男女朋友、朋友等），如未預立遺囑，該對象可是一毛都分不到。只是並非你想怎麼分配就能怎麼分配，遺囑在「不違反特留分」的範圍內，才能自由處分。

什麼是應繼份和特留份呢？可以將應繼份當作是「預設分配值」，而特留份則是「最低」保障。因此可以理解為應繼份理當大於特留份。應繼份是當你沒有做任何遺囑、生前處分安排時，法律依繼承順位與配偶規則算出「每個繼承人本來應該分到的比例」。

特留份是法律為了保護特定繼承人的最低保障，避免遺產有所「偏愛」，在你有特別修改遺產分配而導致特留分不足時，其他繼承人可主張自己的特留份。（但依法不會自動按照特留份分配，特留份需要主動主張）。

因此藍德義給予大家3個繼承妙方、1個地雷：如果真的像新聞描述那樣「走得突然」，想照顧的人又可能不在法定繼承圈，怎麼做才不會讓對方權益直接蒸發？

一、「拋開守舊觀念，口說無憑，預立遺囑有憑有據」：遺囑必須符合民法規定的方式（自書、公證、密封、代筆、口授），其中又以口授遺囑最易引起爭議。因此藍德義建議，如有立遺囑需求，請務必按照法規訂定遺囑，並且前往公證。而選擇「自書遺囑」需要全文「親筆」完成，電腦、手機、通訊軟體、影印文件通通無效。

二、「提早做遺產規劃還能合法節稅」：掌握關鍵三要素「提早、分批、留證據」，常見的作法是「分年贈與」：把握每人每年的贈與稅免稅額為244萬元，透過多年、分批移轉，讓未來留在遺產裡的資產變少。

三、「活用壽險保單，聰明節稅」：請先留意，並非所有的保單都不計入遺產課稅範圍。而壽險保單定於被繼承人死亡時，給付其指定受益人的保險金額，是不計入遺產總額的。但仍須留意個案稅務與契約設計，可請專家協助審核個別細項內容。

一個常見地雷請注意：如果在死亡前2年內贈與給配偶或法定繼承人，可能被視為遺產併入遺產總額課稅。因此在有遺產規劃念頭時，宜及早進行。其中有個案例常被忽略，那就是「變更壽險保單的受益人」。壽險保單具有保單價值，因此修改要保人或受益人是屬於贈與行為，需要辦理贈與稅申報，是而亦符合2年內贈與需併入遺產課稅的範疇。

專家建議提前透過3種方式，讓繼承一事不再措手不及。（圖／踏取國際開發提供）

藍德義補充一個概念：將財產放在不同的口袋，並且將其設置互不相干的護城河，在於資產分配上最常見的就屬不動產與保險的配置，這管道較容易被一般大眾觸及，也比較容易被常人理解，所以簡單粗暴，但就變動調整的彈性上相當僵硬，且礙於法規較易忽略各項稅務及隱藏成本，其實國際間早有較彈性且妥善的方式，更有信託及境內外公司的配置方式，都可以提前諮詢專業協助完善配置。

如果你也在想「我最想照顧的人，法律會不會不承認？」建議你先盤點資產與家族成員、再完成一份有效遺囑並且前赴公證、搭配分年贈與等合法安排、並把保單與受益人設計交給專業檢核。別對身後事避而不談，延遲處理，把規劃做在前面，才是把愛留得住、也留得穩。

＊轉載不得修改內文及必須標明出處來源於《踏取國際開發》

