遺失悠遊卡出不了站！ 北捷7旬醉翁持雨傘狂敲閘門遭送辦

台北捷運中正紀念堂站昨（25日）晚間發生一起酒醉鬧事事件。一名70歲涂姓男子酒後搭乘捷運，疑似在車程中遺失悠遊卡，抵達中正紀念堂站準備出站時，因無法刷卡通過閘門情緒失控，竟持雨傘敲打閘門，導致閘門受損，警方獲報後將其帶回偵辦。

警方指出，昨日晚間7時左右，喝醉的涂姓男子，於中正紀念堂站5號出口欲出站時，發現悠遊卡遺失出不了站，一時氣憤持雨傘暴力敲擊閘門，並不斷踢踹設備，引起周邊民眾及巡邏員警注意，站務人員隨即通報警方到場處理。

中正第二分局表示，警方到場後與站務人員合力制止並安撫老翁情緒，涂翁一度拒絕出示證件及配合調查，警方遂依警職法規定，將其強制帶返派出所查證並進行保護管束。

事後，台北捷運公司已針對設備受損提出毀損告訴。警方訊問後，將依相關事證函送法辦，後續責任仍待司法釐清。

警方也呼籲，民眾飲酒應適量，遇到糾紛應理性處理，切勿因一時情緒失控而觸法；若發現捷運站內有異常或不法情事，可立即撥打110報案，警方將迅速派員到場處理，以維護公共安全。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

