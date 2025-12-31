遺失物靠Threads找回是真的？醫師疑「倖存者偏差」 遇神展開獲大啟示

醫生陳志金為找回失物在「脆」許願，幸運找回驚「老天爺是不是也有在用阿」。圖／翻攝自「Icu醫生陳志金」臉書

Threads是台灣人常用的社群平台之一，除了用它分享生活，也有人利用Threads來尋找遺失的物品，也真能如願找到。然而現實真的那麼順利嗎？Icu醫生陳志金為此也在Threads上「許願」，結果收到了暖心回應，幸運地找回失物，更稱從中發現一個很大啟示「老天爺是不是也有在用『脆』阿！」

陳志金在他社群平台發文表示，「脆」是不是台灣人的超大型群組？看到有網友在埃及遺失學生證、把手錶遺留在韓國飯店都能成功找回感到懷疑，覺得是「倖存者偏差」，僅因為高流量被找到，被看到使然，其實還有「沒被找到的」沒有被看見。

就算如此，他還是想試試看，於是在「脆」許願，12月26日早上6點叫計程車去醫院途中，由於司機突然煞車，他的背包掉了下去，連同掛在背包上，太座買給他的「警示燈」也掉了，可能落在駕駛的座位下方，警示燈雖然不值錢，但這是太太買來讓他更安全的物品，不想把她的心意搞丟。這則尋物貼文獲得2000多愛心、8萬次瀏覽，陳志金覺得台灣人真的熱心，還有人教他如何聯絡司機。然而他警示燈找回來了，不是透過「脆」，而是意想不到的巧合。

陳志金表示，由於12月30日當天早上有會議，他再次叫計程車，結果來的正是上次遺失物品的那台車。他一上車便說明原由，希望司機可以讓他找一下，得到同意後，最後發現警示燈就卡在座位下方。他認為，如果司機也有用脆的話，說不定就會看到了，感謝老天爺在年末讓他找回這個「警示」，同時也是給他的一個很大啟示：老天爺是不是也有在用「脆」啊！網友看到貼文後紛紛回應，嘖嘖稱奇表示，「兩次坐到同一部車，太神奇了」、「老天爺讓你找到的」、「陳醫師運氣好好」、「這個緣份真讓人開心」。



