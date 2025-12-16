遺失護照、錢包！警幫找回放飯店 韓國客跨海來信：謝謝台灣人

記者吳西娟、張展誌／台中報導

韓國情侶來台中旅遊，不慎將裝有證件與現金的錢包遺留在客運上，驚慌之下向警方求助，錢包迅速找回，而效率之快，也讓外籍旅客大呼難以置信。

韓國旅客遺失錢包。

一對來台旅遊的韓國籍情侶，神情慌張地走進派出所，用英文向警方求助，在搭乘客運前往台中的過程中，不慎將裝有護照、重要證件以及現金的錢包遺留在車上。

韓國籍情侶慌張走進派出所。

第六警分局西屯派出所長王凱政：「表示搭乘客運來台中途中，不甚將裝有證件及現金的錢包遺留在車上，員警立即以英文協助確認遺失物特徵，並迅速聯繫客運業者順利取回。」

韓籍旅客寫信給交通部觀光署感謝台灣警方。

情侶當時找上台中西屯派出所，當班值班楊姓員警得知後，立刻以流利英語協助確認錢包特徵，並同步聯繫客運業者協尋，不久後就客運公司傳來好消息，司機已經在車上發現錢包，並且先行保管，警方隨即協助取回失物，清點後發現，錢包內財物全數完好，效率之快，也讓外籍旅客直呼難以置信。

這名韓籍旅客回國後還是念念不忘，特地寫信給交通部觀光署，感謝台灣警方的積極與貼心。

