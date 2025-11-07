遺失身份證未掛失就沒事？女孩捲詐騙案成詐騙替死鬼 提二審討公道

小洛於2024年5月遺失身份證並即時補辦，仍遭冒用身分捲入詐騙官司。（圖／翻攝自揚子晚報）

大陸湖南長沙一名女子小洛（化名）因身份證遺失，竟無端捲入詐騙官司，被法院判決賠償3萬6400元人民幣（約新台幣16萬元），儘管冒用其身份行騙的嫌犯已遭警方逮捕，案件仍須進入二審程序。

詐騙者冒用小洛的身份資料與原告簽署留學合約，事後失聯引發訴訟。（圖／翻攝自揚子晚報）

根據《揚子晚報》報導，事件起於今年7月，小洛突接到來自河南某鎮法院的開庭通知，內容指控她與原告簽署留學合約後收款失聯。原來，原告曾與一名自稱「升學顧問」的人聯繫，支付3萬6400元人民幣申請馬來西亞某碩士課程，對方卻於收款後消失，而該「顧問」所用姓名、身份證號及身份證照片均為小洛資料。

小洛表示，她早於2024年5月遺失身份證並已補辦。根據中國《居民身份證法》及公安部規定，公民補辦身份證等同於向警方申報證件遺失，後續若被冒用，不應由遺失人承擔法律責任。

初收到法院通知時，小洛一度以為是電信詐騙，後確認為真實官司，遂提交書面答辯，說明自己從未與該原告接觸，也未參與任何留學業務。她列出本人所有微信實名帳號，並指出對方使用的收款帳戶與她及親屬毫無關聯。

法院一審認定聊天記錄中出現身份證照片即為小洛本人，裁定其須退還款項。（圖／翻攝自揚子晚報）

然而，她未親自出庭。原告於開庭時補充新證據，包含詐騙者透過微信發送小洛的身份證照片。由於小洛未當庭應對，法院最終依據這組聊天紀錄判定微信帳號即為她本人所屬，並認為雙方存在合同關係，裁定她需退還款項。

直到判決下達後，小洛才得知原告曾收到詐騙者傳送的身份證照片。她坦言，當時未出庭是因工作繁忙、旅程不便，也低估官司嚴重性。

目前，小洛已聘請律師提起上訴，準備赴河南出庭應訴。律師指出，一審敗訴關鍵在於小洛未出庭反駁原告新增證據，且未能即時提交補辦身份證的證明文件。

該律師強調，聊天記錄中並無直接證明微信帳號屬小洛所有，且收款帳戶亦非其本人持有。即便合約中寫有小洛姓名與證號，也未具簽名。若證明該合約為詐騙者冒名簽訂，則應由實際行騙者負責。

11月5日，小洛接獲警方通知，冒用其身份的詐騙嫌犯早在一年前已被逮捕。警方表示，該嫌犯曾在其他詐騙案件中亦使用小洛身份資料，因此主動聯繫她。然而原告僅提起民事訴訟，並未對詐騙行為報案，導致警方先前無法知情。案件目前仍在進行中，小洛準備於二審親自出庭，盼能澄清誤會，擺脫莫名承擔的法律責任。

