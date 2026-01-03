遺失SIM卡得先報案？綠委指強化防詐機制 藍委質疑擾民

NCC日前修正《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》，有媒體報導，電信業者門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，須先報案並取得遺失證明後才能補卡。對此，綠委陳培瑜強調，加強防詐機制；藍委葛如鈞則質疑，政策擾民。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《電信事業提供電信服務風險管理機制指引》。根據新指引，換卡、補卡及換號的服務門檻全面提高。例如，若SIM卡因損壞需更換，必須攜帶原卡；eSIM（虛擬SIM卡）從舊手機轉移至新機者，則須出示購買證明；若手機為他人贈送，還須請贈送者提供購買單據或贈與證明。

有媒體報導指出，電信業者門市人員表示，民眾若遺失SIM卡，必須先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，引發議論。NCC主秘黃文哲接受媒體訪問時澄清，新制並未規定民眾須先報案、取得遺失證明才能補卡，將找電信業者溝通釐清。

黃文哲說明，指引所稱的證明文件，並非專指須向警察機關申請的遺失證明，他表示「申請補卡的狀況很多，如火災仍有相關紀錄，但掉水溝怎麼證明，民眾可以提供遺失的說法，並留下切結書或生物特徵，電信業者必須審核」。

民進黨立委陳培瑜指出，SIM卡詐騙長期是打擊詐騙漏洞，政府強化制度，降低詐騙風險。她說：『(原音)其實SIM卡詐騙一直以來都是所有相關偵辦人員的痛，因為本來我們每一個人身上可以用的SIM卡就是有所限制的，可是一旦它變成一個法律的漏洞、變成詐騙的破口，那當然我想所有的檢警調或是所有電信人員、被詐騙的人都非常的痛苦，所以我想確實從每一個不同的端點，把這個破口慢慢補起來。』

陳培瑜表示，若能在既有補卡流程中，同步加簽一份標準化切結書，由電信業者依法、依規的技術方式，將舊的SIM卡取消登出，並現場補發新卡，相關作業即可一次完成，不僅實務上可行，也不致造成民眾額外負擔。

國民黨立委葛如鈞表示，政府打詐理應「精準打擊犯罪、保障人民權益」，而非製造行政負擔。此次新制不僅讓遺失SIM卡、親友間贈與手機也都要有證明，讓換SIM卡變得困難重重，無異是將打詐責任轉嫁給全民，他說：『(原音) NCC甚至更加倒退連實體SIM卡的補發，都要因為打詐作為理由讓人民不便，我們認為打詐沒有打好、沒有做好是政府的責任，但是這個責任現在竟然全部外部化，讓人民變得更加不方便來做所謂的打詐工作，我認為其實是非常不當的。』

葛如鈞呼籲，行政院與NCC應立即檢討此次新制，回歸「便民、安全、合理」的基本原則，同時強化跨部會聯防機制、提升數位偵防能力，真正從源頭打擊詐騙集團。(編輯：宋皖媛)