遺忘即災難開始！專家示警「家中這物」恐變炸彈：請清雜物櫃

生活中心／倪譽瑋報導

為防鋰電池起火風險，專家建議長灰塵的舊手機、已經膨脹的行動電源「別再留著當紀念」。（示意圖／資料照）

大掃除時節將至，消防安全粉專「消防神主牌」發文提醒，行動電源、手機等產品其鋰電池放久了會老化，不用電即有自燃風險，它們常被丟進家裡某個不知名的櫃子深處，然後被遺忘「必須嚴肅地告訴大家：這只是災難的開始。」電池的危險會隨時間「複利」計算，久了恐成「不定時炸彈」，提醒大家應去翻翻家中雜物櫃；也說明了舊鋰電池怎麼回收。

消防粉專籲多留意雜物 小心鋰電池自燃

鋰電池起火事件時有所聞，「消防神主牌」指出，鋰電池的危險，其實是隨著時間「複利」計算的，特別點名家中「藏在櫃子深處」鋰電池的危險性，這些舊電池的化學物質會老化、結構會崩解（膨脹），不需要插電就可能因為內部短路而自燃。

「消防神主牌」直言，被忘記的鋰電池宛如「抽屜深處，正躺著一顆不定時炸彈」，正在慢慢變成下一場火災的主角，如手機、行動電源、相機、手持風扇等，被隨手丟進了家裡某個不知名的抽屜或櫃子深處後，恐將是一個災難的開始，提醒大家「那些長灰塵的舊手機，或是已經膨脹的行動電源，拜託別再留著當紀念」。

舊手機、鋰電池怎麼回收？

至於如何處理不要的鋰電池產品？「消防神主牌」說明，首先是要「找出來」，先搜查家裡所有抽屜，翻出含有電池的舊電子產品；第二是「貼起來」用絕緣膠帶（或透明膠帶）貼住電池的「金屬接觸點」，避免短路。

最後，把要丟棄的鋰電池產品拿到便利商店（還有抵用金可以拿）、通訊行或資源回收場。「消防神主牌」特別提醒，不要把鋰電池丟進一般垃圾車，它恐因壓縮而爆炸「那會害死清潔隊員」。

資料來源：消防神主牌

