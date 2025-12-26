遺愛故鄉 許良宇圖書館啟用

已故台紙董事長許良宇父母許景堂、李碧虹捐贈1.2億元，在家鄉台中市東勢區興建的「許良宇圖書館」26日啟用。（温予菱攝）

取之於社會、用之於社會！已故台紙董事長許良宇父母許景堂、李碧虹捐贈1.2億元，在家鄉台中市東勢區興建的「許良宇圖書館」26日啟用。市長盧秀燕表示，許良宇圖書館是1座「愛的圖書館」，許爸爸、許媽媽把對許良宇個人的愛，化為對社會的大愛，盼其光輝與愛能夠永遠留存。

許良宇圖書館啟用儀式昨舉行，包括盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人與會。文化局說明，被譽為「法界鬼才」的許良宇，畢業於台大法律系學士、商管所碩士，為東勢在地子弟，但天妒英才，在一場車禍中帶走年僅39歲的他，許景堂、李碧虹因膝下只有許良宇一子，感念兒子自幼喜歡窩在圖書館，故捐出愛子遺產1.2億元，回饋社會。

盧秀燕說，台中市29個行政區中，已完成或興建中的圖書館共有50座，其中東勢地區原有圖書館老舊且不敷使用，對於許爸爸、許媽媽慷慨在故鄉捐贈興建，也讓大家感受到許良宇對故鄉的思念與關懷，從上、下延伸，照顧山城所有學子。

盧秀燕期盼說，每個孩子都能像許良宇一樣優秀，對社會有所貢獻，並且取之社會、用之社會，這分愛也照顧全山城、全台中市民，因這座圖書館不只是給孩子使用，更是全民的圖書館，館內分區設計包含兒童、青少年及成人區域，提供全方位的照顧。

盧秀燕表示，許良宇的生命雖已逝去，但他依然活著在大家心中，正如許爸爸、許媽媽所說「良宇還活著」，他的精神永在，持續回饋社會、服務大家、守護眾人，許良宇的名字高高置於圖書館上，也像山城的1座燈塔，1座愛的燈塔，守護、照亮著大家。

市立圖書館補說明，館內共有3層，斥資2億3000萬元興建而成，包含許爸爸和許媽媽善款、中市府7300萬元及多家民間廠商捐建市值逾3700萬元建材。其中2樓展示「許良宇圖書館特展」，收藏許良宇的篆刻作品集、畫作等，盼能承攬許爸爸、許媽媽的願望，讓這座以良宇為名的圖書館，讓愛在書頁翻動之間，一代又一代的傳承。