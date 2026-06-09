遺憾公務員為蔣市府打選戰...沈伯洋拋五大政見「為公務員減壓」：組AI團隊減輕行政作業負擔

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民進黨台北市長候選人日前抨擊蔣萬安市府員工週末發新聞稿為市長打選戰，他今（9）日順勢提出五大改善公務人員環境政見為公務員實質減壓，他受訪時並說，應該讓第一線人員專注本職工作，公務員被叫去政治攻防，不僅行政不中立，也是在跟公務員為難。

沈伯洋今日在立院受訪時表示，他上週提出親子同行卡政見、後來提出登山政見，接下來為何提出跟公務員相關的政見？其實很簡單，他好幾個月前就在談如何讓公務人員「減壓」，應該讓第一線的人員專注在他的本職工作。

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至於選擇今天提出公務員政見的原因，沈伯洋表示，是因為在上週末遺憾看到台北市的基層公務員，被叫出來來做政治跟選舉的攻防，是不妥當行政中立的問題，也是在跟公務員為難。他認為，公務人員工作環境應該要跟大科技公司一樣舒適，才會有好的服務提供給市民，因此運動、育兒設施都需要完備。

沈伯洋再說，關於彈性工時，應該要跟日本一樣完備，用核心工時的概念把彈性加大，甚至可以整週工作時數一樣的狀況下，天數可以減少、實質減壓。

沈伯洋又說，現在最怕AI很紅、叫公務員要做AI「完全是在加重負擔」，真正要讓AI導入市政的方式，最好每個局處有專門AI人員，公務人員有任何問題要整合AI都可以問，並能專注在自己的事務上，這樣AI才能幫助大家行政作業減壓，又不是實質增加公務員工作。

沈伯洋今日發布五項改善公務人員工作環境政見，包含「友善職場空間總體檢」，哺乳室、紓壓休息區、運動空間、淋浴設施全面盤點、逐機關改善，市府辦公空間應該直接向科技大公司看齊。

第二為「彈性上下班更彈性 」，擴大市府現有的彈性上下班計畫，讓更多市府員工受惠。效法日本制度，雖然每天工作總時數不變，但彈性的上下班時間，讓每個人更有餘裕安排自己的生活。

第三是「市府專案獎金活化加碼 」，沈伯洋說，市府員工認真做事，卻不一定能在現行制度獲得獎勵。他要積極運用北市府權限內的「重大專案獎勵」，讓完成重大專案的員工有實質獎勵。既有的健檢等相關補助也一併盤點再加碼。

第四為「員工身心支持（EAP）全面升級 」，擴大北市府的員工協助方案，讓每個員工用點數自選：心理諮商、正念課程、健康諮詢，自己決定需要什麼。

第五為「AI 進市府，協助基層減輕負擔 」，沈伯洋說，要組一支專業 AI 團隊，輪流派駐各局處，進工作現場找出哪些重複的事可以用 AI 協助，實質減少基層公務員負擔。公務員不需要上更多課程，專注在自己本來的工作，才能更好的服務這座城市，「市府員工顧好了，市政才會真的往前走。」

（圖片來源：放言記者拍攝、沈伯洋臉書）

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