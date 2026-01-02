遺憾藍白通過卓榮泰譴責案 行政院籲立院「謹守憲政本分」速審總預算

記者劉秀敏／台北報導

立法院藍白黨團挾人數優勢通過對行政院長卓榮泰譴責案（圖／行政院提供）

立法院會今（2）日在藍白挾人數優勢下，表決通過對行政院長卓榮泰譴責案、要求國安會秘書長吳釗燮請辭下台等案。對此，行政院發言人李慧芝表示，政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

有關在野黨今日強推對行政院卓榮泰譴責案一事，李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。

廣告 廣告

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾。

李慧芝並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版《財劃法》，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

更多三立新聞網報導

總預算卡關估影響均衡台灣326億 台經院長：盼立委關心民生經濟發展

7.0強震深夜襲台！卓榮泰下達最新指示 馬太鞍溪堰塞湖現況曝光

總統公布停砍年金法案了！政院這次「會副署」原因曝光

藍白推台灣未來帳戶 行政院「審慎斟酌」：財劃法已讓中央要舉債3000億

