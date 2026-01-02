遺憾藍白通過卓榮泰譴責案 行政院籲立院「謹守憲政本分」速審總預算
記者劉秀敏／台北報導
立法院會今（2）日在藍白挾人數優勢下，表決通過對行政院長卓榮泰譴責案、要求國安會秘書長吳釗燮請辭下台等案。對此，行政院發言人李慧芝表示，政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾，並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。
有關在野黨今日強推對行政院卓榮泰譴責案一事，李慧芝指出，當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，政院感到十分訝異。
李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，然而立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因為守護憲法而遭立院譴責，政院感到遺憾。
李慧芝並呼籲立法院謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版《財劃法》，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。
