遺憾藍白通過多項爭議法案 賴清德再喊話：速審總預算案及軍購條例

總統賴清德4日呼籲，希望朝野各黨能以民生經濟與國家安全為優先，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。（圖／黃耀徵攝）

民進黨今（4）日召開中執會，據發言人吳錚會後轉述，身兼黨主席的總統賴清德於會中表示，上會期在藍白聯手下，非但未通過攸關國家發展的「中央政府總預算案」，以及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，反而強行通過多項具爭議性的法案。自己要再次呼籲朝野各黨，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

賴清德表示，立法院已在上週五（30日）結束第十一屆第四會期，自己要感謝民進黨團積極協助行政院，推動「韌性特別預算」與「災後重建特別預算」，也要感謝立法院完成立法，讓政府能夠及時回應國家韌性與災後重建的迫切需求。

賴清德指出，不過令人遺憾的是，上會期在藍白聯手下，非但攸關國家整體發展的總預算案，以及強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案，未能付委審查。反而強行通過多項具爭議性的法案，甚至在最後一次院會中，通過《衛星廣播電視法》的修法，為執照遭撤銷的中天新聞台復活大開後門；通過修改《不當黨產條例》，讓國民黨取回過去不當侵吞的國家財產；以及通過《立法院組織法》修正案，為立委貪污助理費除罪化。

賴清德指出，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。至於強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場。

賴清德強調，若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。自己要再次呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

賴清德也提到，在鄭麗君副院長與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅15％且不疊加，與美國232條款最優惠待遇的重要成果。這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定。輝達執行長黃仁勳日前公開讚賞談判結果，並肯定台灣在全球產業鏈中的重要性。

最後，賴清德強調，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

