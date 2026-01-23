【遺珠之憾】《鬼滅之刃 無限城篇》、《鏈鋸人 蕾潔篇》皆未入圍奧斯卡最佳動畫

（合成圖來源：《鏈鋸人 蕾潔篇》、《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》）



2026 第 98 屆奧斯卡入圍名單於昨（22）晚正式揭曉，當中也公布了從第一階段脫穎而出的五部年度最佳動畫作品，可惜去年在台灣引起兩股熱潮的作品劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》、劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》雖被提名，但皆未挺進最終名單。

奧斯卡金像獎透過提名及決選等兩階段的來決定最終得獎的名單，而今年的最佳動畫提名作品共有 35 部，當中包括《一百公尺。》、《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》、《K-POP 獵魔女團》、《鏈鋸人 蕾潔篇》、劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》等等，最終由《再見未來男孩》、《地球特派員》、《K-POP 獵魔女團》、《小雨愛蜜莉》、《動物方城市2》。

Oscars nominations 2026 最佳動畫入圍名單

劇場版《鬼滅之刃 無限城篇 第一章 猗窩座再襲》於 2025 年 8 月上映，不僅在全球獲得近 400 億的票房成績，更是在台灣以 8.4 億票房奪下 2025 年電影票房冠軍及台灣影史動畫電影票房冠軍等殊榮。而在下一個月上映的《鏈鋸人：蕾潔篇》也展現出亮眼成績，在全球累積突破 1.74 億美元票房，而台灣票房也直逼三億台幣。對此網友紛紛表示可惜：「但《K-POP 獵魔女團》真的太厲害了」、「好想看到蕾潔奪冠」、「《鬼滅之刃》，居然！？，我快不能呼吸了」。

2026 第 98 屆奧斯卡頒獎典禮將於 3 月 16 日於洛杉磯舉辦。