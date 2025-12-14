遺產不想分兄弟姊妹！手足特留分引爭議 將啟動修法

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

隨著單身與無子家庭比例上升，現行《民法》中保障兄弟姊妹遺產特留分的制度，引發越來越多爭議。法務部長鄭銘謙12月3日表示，已將「特留分制度」列為修法重點，預計2026年初正式啟動《民法》繼承編修法程序，象徵兄弟姊妹特留分可能面臨調整，甚至廢除。

隨著單身與無子家庭比例上升，現行《民法》中保障兄弟姊妹遺產特留分的制度，引發越來越多爭議。（示意圖／Unsplash）

特留分是法律保障法定繼承人最低可分得的遺產比例，即使立有遺囑也不得完全剝奪，保障繼承人權益。依現行《民法》規定，子女、父母與配偶的特留分為應繼分二分之一；兄弟姊妹與祖父母則為三分之一。繼承人可選擇拋棄特留分，但若喪失或拋棄繼承權者，則不得主張特留分。

台灣遺囑協會理事長、律師劉韋德撰文指出，兄弟姊妹特留分源自大家庭時代，與現代社會結構已嚴重脫節。多數成年手足早已經濟獨立，未必對被繼承人有實際扶養或貢獻，卻僅因血緣即可主張遺產，甚至形成「無子女者被懲罰」的單向繼承不公平現象。

法務部表示，近來刪除兄弟姊妹特留分的連署迅速成案，顯示社會已有高度共識。雖然也有意見認為特留分可維繫手足照顧責任，但法務部已委託專家全面檢討繼承制度，研究內容涵蓋遺囑自由、特留分比例、適用對象與是否導入貢獻制，預計近期完成並提出修法草案。

法務部指出，韓國已在2024年判決兄弟姊妹特留分違憲，日本則改採繼承貢獻制，強調實際付出。時代力量黨主席王婉諭亦公開支持廢除制度，直指特留分已淪為「情感勒索工具」，讓喪偶者承受二次傷害。她呼籲，台灣應正視家庭型態轉變，讓法律真正尊重個人遺囑與現代社會價值。

