遺產分配喬不攏！ 男星胞姊、遺孀為錢撕破臉

高凌風生前與兒子葛兆恩合照，葛兆恩也繼承父志在娛樂圈發展。（葛兆恩提供）

劉真2020年走後，老公辛龍傳跟劉家關係鬧僵；隨著辛龍復出，話題再度浮上檯面。過往不少家屬大戰配偶的風波，讓事情演變到非常難堪。

李玟丈夫Bruce曾傳3次外遇，李玟二姐Nancy曾打臉Bruce是假富豪；Bruce發出的訃告，也被Nancy嗆「這是她老公發的，並不是我準備的。」

李玟家屬不滿Bruce多次外遇與「假富豪」傳聞，訃告措辭也被二姊Nancy當場打臉。（李玟微博）

高凌風親姐葛元慧與其妻子金友莊因遺產分配產生爭議，雙方為了錢隔空交戰，嗆聲嗆得火爆；葛元慧希望將遺產均分給高凌風6個子女，但金父主張照高凌風遺囑分配給後3個子女。

惠妮休士頓過世後，雙方家族互指前夫巴比布朗害她吸毒，並為女兒後續照護多次衝突。（威視提供）

美國天后惠妮休士頓母親等人強烈認為前夫巴比布朗是毀掉惠妮的元凶，指控他帶壞惠妮吸毒。惠妮死後，雙方家族針對女兒管教權及後續照護多次爭吵。

