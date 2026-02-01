遺產少就免申報？房子難更名、存款領不出才懂：完稅證明是資產通行證！「除戶到過戶8步驟」一次看懂





小美的外公最近安詳地離開了。母親是獨生女，小美看著媽媽處理後事的悲痛，也想著可以如何幫媽媽一點忙！

小美看著外公留下的幾張存摺和一間老房子，心裡不免犯嘀咕：「外公留下的財產好像沒有很多，應該不用特別去國稅局申報遺產稅吧？手續這麼麻煩，萬一報錯了怎麼辦？」這其實是許多繼承人在辦理後事時最常有的誤解。

身為律師＆理財顧問，我常告訴客戶遺產稅的申報，核心目的往往不只是為了「繳稅」，更重要的是為了取得一張關鍵憑證，讓法律程序圓滿。如果沒有這張憑證，外公留下的溫馨老宅與辛苦積蓄，都將無法順利傳承。

今天，就讓我們從小美的煩惱開始，用最輕鬆的方式補上這門必修課。

遺產不多也要申報？「完稅證明」才是關鍵

很多民眾像小美一樣，認為遺產總額沒超過免稅額就「沒事」。但根據《遺產及贈與稅法》第42條規定，地政事務所或其他管理財產的機構，在辦理遺產繼承登記時，必須查驗稽徵機關核發的證明書。

簡單來說，無論遺產多寡（即使是零課稅），你都必須完成申報程序，並拿到「遺產稅完稅證明書」（或免稅證明書）。正如國稅局經常提醒大家的：「要拿到遺產稅完稅證明書（或免稅證明書）才可以辦理遺產繼承過戶，所以有遺產就要申報！」

沒有這張紙，老房子無法更名、銀行存款無法提領。申報不是負擔，而是資產移轉的「通行證」。

不知道親人留下什麼？國稅局的「資產藏寶圖」服務

小美翻遍了外公的抽屜，卻不確定是否還有其他隱藏的資產。這時，可以善用國稅局提供的「查調遺產資料參考清單」。這份清單能幫助繼承人快速掌握被繼承人名下的財產，範圍涵蓋：

● 土地與房屋資料。 ● 銀行存款與投資。 ● 死亡前兩年內的各類所得資料（這項資料非常重要，專家提醒：國稅局會透過這些所得反推是否有隱匿資產，或查核死亡前兩年是否有異常的「贈與」轉移，繼承人應多加留意）。 ● 信託財產資料。 ● 死亡前兩年內有償移轉的不動產資料。

申請時請準備好以下文件：

● 申請人身分證正本。 ● 被繼承人除戶謄本或死亡證明書。 ● 親屬關係證明文件（如戶口名簿）。 ● 委託他人代辦時：需額外準備「委任書」與「受託人身分證正本」。

金融資產一站式查詢，免去奔波之苦

過去要查清長輩在各銀行的存款或保單，得一家一家跑。現在國稅局整合了便捷的「查詢金融遺產」服務。

「不動產、金融遺產，一次完成，免奔波」這項口號背後代表的是政府的貼心：你只需要在國稅局櫃檯一次申請，系統就會串接各類金融機構，幫你清查存款、股票、壽險保單等，大大省去家屬在治喪期間的奔波。

遺產總額3,500萬以下？試試超省心的「稅額試算」

如果被繼承人是經常居住在境內的國民（領有身分證字號），且遺產總額在3,500萬元以下（含），這類案件結構通常較單純，我非常推薦使用「遺產稅申報稅額試算服務」。

● 關鍵資格：申請人必須是被繼承人的配偶或子女，且未辦理拋棄繼承。

● 申請方式：可選擇「臨櫃申請」或透過「財政部稅務入口網站」進行「線上申請」。

● 數位小幫手：建議使用「自然人憑證」或「已註冊健保卡」。現在更進步了，透過「TAIWAN FidO（臺灣行動身分識別）」，用手機就能完成身分驗證，對現代人來說超級方便。

● 重要提醒：必須在被繼承人死亡日起6個月內提出申請。

如果符合條件，國稅局會主動幫你算好應納稅額，確認內容無誤後線上「點頭」即可完成，讓申報過程變得跟線上購物一樣直覺。

繼承流程懶人包，從除戶到過戶的8步驟

為了讓大家更有方向感，我們將行政流程濃縮為以下8個關鍵動作：

1、除戶：到戶政事務所辦理死亡登記與除戶謄本。

2、清查遺產及債務：到國稅局或金融機構查詢資產與未償債務。

3、填寫申報書：彙整所有清單資料（如果有遺囑執行人，要由執行人申報）。

4、申報：向財政部所屬稅務機關提交。

5、等待核定：等待國稅局審核並核發稅額。

6、繳納遺產稅：若有應納稅額，需依限繳清（如果有遺囑執行人，納稅義務人是執行人）。

7、領取完稅證明：拿到這張「通行證」（完稅證明書或免稅證明書）。

8、辦理繼承：持證明書到地政事務所或銀行等單位，辦理不動產的產權過戶與領回存款等程序。

註：分配的依據順序是

1、有遺囑依照遺囑； 2、沒有遺囑就是繼承人們的遺產分割協議書； 3、繼承人們沒有共識就是法院的判決書(或法院的調解筆錄、和解筆錄）。

提早規劃，給家人最溫柔的禮物

處理至親的後事，心情難免沉重。只要善用國稅局的自動化服務與稅額試算，能大幅減少行政壓力，讓我們在傷痛中仍能理性且優雅地處理繁瑣庶務。

作為律師＆理財顧問，我最後想請大家思考一個問題：「除了留下資產，我們是否也為家人留下了清晰、不混亂的遺產分配地圖遺囑？」

這份對法律與稅務的提前了解，或許正是我們能給予家人最實質、也最溫柔的守護。

（本文獲「吳挺絹律師/理財規劃顧問(AFP)」授權轉載，原文刊載於此）





