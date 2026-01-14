遺產怎麼分？遺產分割訴訟律師費用、文件

【商家指南推廣專題】

當家人離世後留下財產時，不少人都會面臨「遺產怎麼分？」的煩惱，其背後牽涉遺囑效力、繼承順位、特留分、與訴訟程序等複雜環節，許多家庭因為資訊不足，錯過時間、做錯程序，甚至捲入法院訴訟多年。今天遺產法律101將為你說明遺產如何分配，以及遺產分割訴訟所需的文件、費用。

一、遺產怎麼分？

被繼承人死亡後，留下來的遺產怎麼分是兄弟姊妹間容易苦惱或爭執的地方。在我國，遺產分割主要有三種方法：

1.遺囑分割

若被繼承人在生前有寫遺囑，並在遺囑交代其遺產要怎麼分配時，繼承人們就必須尊重其遺囑內容，進行指定之遺產分割方式。

2.協議分割

必須要由全部的繼承人同意並簽署「遺產分割協議書」，才能使得生效。反之，若在此協議中有部分繼承人不同意，協議書無法拿去分割。

3.裁判分割

當共同繼承人「無法共同協議決定分割之方法」時，得由其中任何一位或多位繼承人，向法院請求「裁判分割遺產」。

二、法官如何執行裁判分割？

在起訴時，法官會先詢問雙方心目中的理想分割方法，不外乎包含下列四種：

原物分割：直接將遺產按照繼承人的應繼分，分配給各繼承人。

舉例：爸爸過世留下一棟房子，有兄弟姊妹四個繼承人，但四個繼承人無法決定如何分配，訴請法院「分割裁判」，若最終選擇「原物分割」，則可能是四個人「平均共有」這一棟房子，每個人各1/4的持分。

變價分割：將不動產變賣，所得金錢按每個繼承人的應繼分比例分配。

舉例：爸爸過世留下一棟房子，有兄弟姊妹四個繼承人，但四個繼承人無法決定如何分配，訴請法院「分割裁判」。若最終選擇「變價分割」，則法院便會將不動產送拍賣，拍賣後所得的價金按照持分各1/4分配。

原物分割＋變價分割：部分遺產直接分、部分遺產變賣成現金再分。

原物分割＋金錢補償：部分遺產直接分，並由有分到的人補償現金給沒分到的人。

舉例：爸爸過世留下兩棟房子，有兄弟姊妹四個繼承人，兄弟想要房子，但姊妹不想要房子，則法院可能會將兩筆不動產分給兄弟，並要求兄弟自掏腰包拿出一筆錢、補償分給姊妹。

三、遺產分割的訴訟流程為何？

第一步：起訴

首先，先檢附資料、提出起訴狀，告訴法院我方遺產怎麼分，並且提供證明證據、法條依據，並繳納裁判費。

第二步：調解

在遺產分割訴訟案件中，律師出席即可，當事人不一定要到場。

第三步：開庭攻防

若雙方調解不成立，過兩、三個月後，便會發「開庭通知」給雙方，並由雙方到法官前面相互主張、攻防。開庭過程如果牽涉到較複雜的內容，則可能會需要九個月至一年半左右的時間，且會開3至6次庭左右。

第四步：宣判

法官了解案情後，並且雙方也沒有證據要調查或補充時，法官會選定一個日期宣判。判決後若對結果不服，需於20天內向法院提出上訴。

四、遺產分割訴訟費用

（一）法院裁判費：依《民事訴訟法》第77條之13規定計算。

（二）遺產分割訴訟律師費用：依照案情複雜程度不同，建議與律師個案討論。

五、遺產分割訴訟文件

在找律師以前，可以先準備好的文件：

1.被繼承人除戶謄本

2.繼承系統表

3.被繼承人總遺產內容（如國稅局完稅證明）

4.土地、建物謄本，並已辦理公同共有登記

遺產議題看似繁瑣，但透過正確與專業的協助，繼承人能更清楚自己的權利。若你需要了解更多「遺產怎麼分？」或律師費用資訊，歡迎點擊以下連結聯絡，讓遺產法律101為你處理重要家事。

