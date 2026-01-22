遺產稅修法 前2年受贈按比例繳

財政部21日預告修法，繼承人受贈與財產，透過拋棄繼承規避遺產稅之路徹底中斷。（本報資料照片）

繼承人受贈與財產，透過拋棄繼承規避遺產稅之路徹底中斷！財政部21日預告修正《遺產及贈與稅法》，未來被繼承人的遺產總額課稅，按各受贈財產占遺產總額比率計算遺產稅額，應以受贈財產為限負繳納義務。財政部解釋，繼承人在被繼承者死亡前2年獲贈財產，都會按比例計稅、獲得稅單，承擔該負的遺產稅。

這次修法，主因某陳姓富商元配及其3名子女透過贈與獲得大部分財產，在富商死後，元配及其子女拋棄繼承，使得年僅6歲的私生女繼承遺產1567萬元，卻要背負5735萬元的遺產稅，小三聲請釋憲。民國113年10月憲法法庭判決違憲，財政部須今年10月前完成修法。

預告修正的法規明訂，特定親屬受贈財產併入被繼承人遺產總額課稅者，稽徵機關應按各受贈財產占總額比例計算遺產稅額，以各受贈者為納稅義務人課徵，並以受贈者財產為限負繳納義務。簡單來說，未來繼承者不只是配偶，在被繼承者生前2年若受贈財產，也就是擬制遺產，在申報、核定後就會拆單，獲得單獨的繳稅單負繳稅責任，遺產案將可能發出多張稅單。

如黃先生遺產總額5000萬元，配偶的擬制遺產1000萬元，若全案遺產稅有200萬元，配偶繳稅占比就是1/5，要繳交40萬元的遺產稅；其他有獲得擬制遺產的繼承者也是按比例計算。

其次，計算配偶的剩餘財產分配請求權扣除額時，被繼承者的擬制遺產視為繼承者的現存遺產，不受配偶依《民法》1030條之1金額限制，即擬制遺產可計入夫妻剩餘財產差額請求權扣除額中，扣除額擴大而節省遺產稅。

一位不具名會計師表示，這次修法過後遺產稅繳納會更為公平。此外，未來贈與財產給配偶較無顧慮，被繼承人若超過2年才死亡，就不會被計入遺產總額中；若不幸在2年內死亡，配偶的剩餘財產差額請求權扣除額可被計入，遺產稅仍可省稅。該法規預告到2月23日止，並經行政院通過後送立法院修法，財政部將列入優先法案，盼可順利修法。