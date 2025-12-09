遺產稅收創歷史新高！ 六都貢獻近9成 「這縣市」富爸媽全台之冠





全台經濟發展迅速，高資產族群財富亦迅速累積。住商機構觀察財政部數據，截至10月止，全台遺產稅收高達362.6億元，創1986年有統計以來歷史同期最高。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，自今年起遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，但該稅收不減反增，顯示全台近期股市進入榮景，帶動近年民眾資產增加，民眾財富膨脹，進而推升稅收增長。

富人集中都會區，六都遺產稅貢獻近九成

據財政部資料，前10月六都遺產稅表現呈現北熱南冷，其中台北市以156.4億元穩居全台龍頭，年增幅更高達25.8%，為六都之冠；而新北市則以50.8億元位居全台亞軍，年成長11.8%；另外，桃園市遺產稅亦有25.7億元的表現，年增10.3%；反觀中南部三都則呈現衰退，台中市遺產稅截至10月為止，僅實收32億元，較去年同期減少17.2%；台南市則為15.0億元，不僅為六都最末，與去年同期相比亦大減41.2%；高雄市則有42.4億元，年減7.8%；整體而言，六都總計貢獻遺產稅約322.3億元，佔全台總稅收比例將近九成，顯示高資產族群仍高度集中於都會區。

▼六都暨全台近年1至10月遺贈稅統計。（圖／住商機構提供）

賴志昶指出，現行遺產稅免稅額為1333萬元，而在今年以前，最低課徵級距都為5千萬元以下，至今年起調高為5621萬元以下，在課徵級距拉高情況之下，稅收仍續創歷史新高，顯示全台今年在台股持續走高、房價高漲情況之下，金字塔階級仍持續累積資產。他補充，繼承不動產免申報契稅與土地增值稅，相較買賣與贈與更具節稅空間；同時，長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承，種種原因加諸之下，令不少高資產族群傾向於以繼承方式來移轉資產。

身後繼承更有利，贈與稅收年減二成

另觀察數據，整體遺產稅收雖創新高，但全台贈與稅收截至10月為止僅約201.7億元，較去年同期衰退19.8%。賴志昶認為，贈與稅每年有免稅額達244萬元，資產階級利用該額度，年年小額移轉以達節稅作用，此觀念逐漸普及，令實際課徵到贈與稅者年年減少；此外，遺產稅免稅額1333萬元，課稅級距則為5621萬元起跳，遠高於贈與稅的免稅額244萬元、課稅級距2811萬元起，因此對於高資產階級而言，身後繼承相對於生前贈與來的有利。

▼遺產稅與贈與稅課稅級距表。（圖／住商機構提供）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，在高房價時代下，高資產族群不管是受贈與或繼承不動產，容易超過免稅額度，如資產龐大，屆時恐需繳納高額稅金；因此，高資產族群應即早進行資產規劃，並善用小額資產採分年贈與、鉅額資產則由遺產繼承，搭配信託與保險，複合策略多管齊下，才能有效將財富順利傳承。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

